Kawa to znany na świecie gorący napój, który jest przyrządzany z ziaren kawowca. Historia kawy sięga co najmniej tysiąca lat przed naszą erą. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych i najchętniej spożywanych napojów na świecie. Jaki wpływ ma kawa na nasz organizm? Jakich zasad warto przestrzegać przy jej spożywaniu? Kiedy warto sięgnąć po filiżankę kawy, a kiedy nie?