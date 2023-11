Najczęściej do kawy dodajemy cukier i mleko. Niewiele osób wie, że zdrowym dodatkiem do niej jest gorzkie kakao. Połączenie kawy z gorzkim kakao pobudza nasz mózg i poprawia koncentrację.

Kakao. Właściwości

Kakaojest bogate w żelazo i cenne przeciwutleniacze. Jego działanie obniża ciśnienie krwi cholesterol. Łyżeczka naturalnego kakao zawiera tylko 41 kcal oraz ma niski indeks glikemiczny. Jest źródłem witamin A, E i witamin z grupy B. Kakao zawiera cenne minerały, takie jak magnez, cynk, fosfor i potas.

Kakao wsparciem dla organizmu

Spożywanie gorzkiego kakao dostarcza naszemu organizmowi polifenoli, kwasu oleinowego, stearynowego, linolowego i palmitynowego. Wszystkie składniki w nim zawarte wykazują szereg właściwości prozdrowotnych działając przeciwmiażdżycowo i chroniąc przed chorobami układu krążenia. Dodatkowo obniżają cholesterol, opóźniają procesy starzenia się organizmu i zwalczają wolne rodniki.

Kakao wspomaga pamięć

Zawarte w kakao flawonoidy wpływają na poprawę pamięci i koncentracji. Magnez usprawnia pracę mózgu i układu nerwowego. Ponad to, zwiększa produkcję endorfin, co dobrze wpływa na nasze psychiczne samopoczucie.

Kakao i kawa. Czy to dobre połączenie?

Zdrowotne właściwości kawy i kakao są znane od lat. Ich połączenie nawzajem wzmacnia i uzupełnia swoje działanie. Kakao może zmniejszać efekt niepokoju, który jest wywoływany przez kofeinę. Ponadto napój z kawy i kakao poprawia koncentrację oraz pozytywnie wpływa na układ krążenia, działa przeciwnowotworowo i pomaga w przemianie materii.

Dlaczego warto pić kawę z kakao? Badania naukowe

Osoby, które piły kawę z dodatkiem kakao były mniej zestresowane, nie odczuwały niepokoju oraz wykazywały większą dokładność i uwagę w wykonywaniu obowiązków. Wszystko to wynika z badania przeprowadzonych na Clarkson University of Georgia. Uczestnicy tego badania zostali podzieleni na cztery grupy. Jedna z grup otrzymywała napój na bazie kakao, druga piła kakaoz kofeiną, trzecia otrzymywała napój z dodatkami smakowymi i kolorystycznymi a czwarta podobny napój do tego, który piła trzecia grupa, ale z dodatkiem kofeiny. Wszystkie grupy były poddane serii 26-minutowych testów, w których oceniany był ich nastrój, motywacja oraz uwaga przed podaniem napojów oraz trzykrotnie po ich spożyciu, a ostatni raz po 48 godzinach od wypicia.

Kakao i kawa. Przygotowanie

Do przygotowania kawy z kakao potrzebujemy łyżki zmielonej kawy i łyżki gorzkiego kakao. Napój parzymy tak, jak tradycyjną kawę. Jeśli przygotowujemy kawę z ekspresu, możemy wrzucić do niej gorzką czekoladę, ale tylko taką, która ma największą zawartość kakao.