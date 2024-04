Alkohol zagrożeniem dla osób poniżej 40 lat?

Tematowi spożycia alkoholu przez określone grupy wiekowe przyglądał się m.in. CNN, analizując dane z globalnego badania opublikowanego w 2022 roku w Lancecie. Analiza objęła dane na przestrzeni 30 lat, dotyczące osób w wieku od 15 do 95lat, pochodzących z 204 krajów [Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, Lancet 2022; 400: 185–235].

Wnioski? Okazało się, że w przypadku osób w wieku poniżej 40 lat regularne spożywanie alkoholu wiąże się m.in. z wyraźnie podniesionym ryzykiem urazów, wypadków drogowych (np. jazdy pod wpływem alkoholu), samobójstw i przestępstw. W badaniu oszacowano, że w 2020 roku (wybuch pandemii COVID-19) ponad 1,34 miliarda ludzi na świecie mogło spożywać "szkodliwe ilości alkoholu". Zdaniem badaczy 59 proc. tej grupy stanowiły osoby w wieku od 15 do 39 lat.

Napoje alkoholowe: Szkodliwe dla młodszych czy starszych?

Czy alkohol faktycznie jest bardziej szkodliwy w przypadku osób młodszych? Krytycy globalnego badania zwrócili uwagę, że skupiając się na jednej grupie wiekowej można wysnuć mylne wnioski. Taką opinię przedstawił na łamach CNN Colin Angus – senior researcher w brytyjskim Uniwersytecie Sheffield. Badacz wyjaśnił, że według najnowszych statystyk liczba zgonów związana ze spożyciem alkoholu (Wielka Brytania) jest aż 14 razy wyższa wśród 70-latków niż wśród grupy 20-latków.

Dr Tony Rao z King’s College London przytoczył z kolei badanie, w którym powiązano ilość spożywanego alkoholu z procesem starzenia się mózgu. Zgodnie z wynikami badania mózgi 50-latków pijących dziennie min. 1 kufel piwa lub 1 kieliszek wina (okres 1 miesiąca) wykazywały oznaki przyspieszonego procesu starzenia (o ok. 2 lata) w porównaniu z osobami pijącymi dziennie o połowę mniej alkoholu. Eksperci przepytywani przez CNN potwierdzili, że kolejne badania dotyczące wpływu alkoholu na zdrowie powinny być bardziej precyzyjne i uwzględniać szczególnie seniorów.

Alkohol niewskazany dla 65-latków

W wielu nowych ekspertyzach powtarzane są informacje o korzyściach wynikających z pełnego odstawienia alkoholu przez 60-latków lub 65-latków. CNN przytacza informacje Instytutu NIAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), zgodnie z którymi osoby 65-letnie są bardziej podatne m.in. na urazy i schorzenia przewlekłe będące skutkiem regularnego spożywania alkoholu.

Podobną opinię przedstawił Dr Richard Restak na łamach Huffington Post. Neurolog i autor książek popularnonaukowych radzi pełne odstawienie alkoholu w wieku 65 lat. Zdaniem neurologa jest to idealny wiek, aby całkowicie pozbyć się napojów alkoholowych z codziennej diety. Dr Restak nazywa alkohol "neurotoksyną", która może wprost uszkadzać mózg. Jak wyjaśnia ekspert, w przypadku seniorów napoje alkoholowe nie tylko osłabiają pamięć, ale wpływają na wyższe ryzyko urazów i upadków.

"Upadki są odpowiedzialne za 70 proc. przypadkowych zgonów u osób w wieku 70 lat i starszych" – wyjaśnia Dr Restak. I dodaje, że limitowanie spożycia alkoholu w wieku powyżej 65 lat jest szczególnie wskazane u osób z osłabionymi mięśniami i tymi, którzy regularnie przyjmują lekarstwa.