Rokitnik: Co to za roślina?

Rokitnik zwyczajny, nazywany też rokitnikiem pospolitym, jest rośliną wieloletnią z rodziny oliwnikowatych. Ma postać silnie rozgałęzionego krzewu i osiąga wysokość od 1,5 do 6 m. Naturalnie występuje w Europie i Azji. W Polsce rośnie jedynie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, gdzie w 1983 roku objęty został ochroną gatunkową.

Jest jednak również z powodzeniem uprawiany zarówno jako roślina ozdobna jak i sadownicza. Ma niewielkie wymagania glebowe. Roślina ta jest jeszcze ciągle mało popularna w naszym kraju. Ze względu na swoje cenne właściwości jest uznawana za roślinę leczniczą i od dawna stosowana w tradycyjnym i ludowym lecznictwie, a także w kosmetologii. Z owoców rokitnika przygotowuje się liczne przetwory takie jak dżemy, konfitury, soki i przeciery. Są z nich również produkowane alkohole – wina, likiery i nalewki.

Najbardziej cenioną częścią rokitnika są jego owoce – pomarańczowe, niewielkie i podłużne - zawierają w środku jedno pestkowate nasienie. Są soczyste, aromatyczne i mają charakterystyczny, lekko gorzki i jednocześnie kwaśny smak. Stanowią źródło wielu witamin i mikroelementów.

Rokitnik i jego właściwości

Owoce rokitnika zaliczane są do tzw. superfood, czyli żywności bogatej w składniki odżywcze, które korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka. Rokitnik charakteryzuje się bogatym i wartościowym składem. Posiada wiele witamin (w tym A, C i B12), mikroelementów (wapń, potas, żelazo, cynk), aminokwasów, antyoksydantów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto szczególnie zwrócić uwagę na bardzo dużą zawartość witaminy C. Owoce rokitnika mają jej więcej niż cytrusy i czarna porzeczka. Dodatkowo witamina ta nie ulega rozkładowi w czasie obróbki termicznej rokitnika.

Na co pomoże herbata z rokitnikiem?

Rokitnik szczególnie korzystnie wpływa na nasz organizm w okresie jesienno-zimowym. Herbata z rokitnikiem wzmacnia naszą odporność i pomaga w walce z infekcjami. Ponadto ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, dzięki czemu przyspiesza gojenie się ran. Obniża cholesterol i poziom cukru we krwi, wspiera układ pokarmowy i pracę jelit. Korzystnie wpływa na układ nerwowy i prawidłowe funkcjonowanie wzroku. Poprawia również stan włosów, skóry i paznokci, co w połączeniu ze spowalnianiem procesów starzenia sprawia, że rokitnik pomaga nam zachować młody i zdrowy wygląd.

Owoców rokitnika i przetworów z nich – z powodu wysokiej zawartości kwasów – powinny jednak unikać osoby chorujące na kamicę nerkową, wrzody żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazanie stanowią też alergie i skłonności do biegunek.

Herbata z rokitnikiem. Przepis

Herbatę z rokitnikiem można przygotować na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na dolaniu do zwykłej herbaty odrobiny soku z rokitnika. Drugi natomiast wymaga przygotowania naparu z owoców z rokitnika.

Składniki:

½ łyżki owoców rokitnika,

0,5 cm korzenia świeżego imbiru,

½ łyżeczki kurkumy,

miód do smaku,

250 ml wody.

Przygotowanie: