Miód to produkt uznawany powszechnie za niewymagający szczególnych warunków przechowywania i przydatny do spożycia przez wiele lat. Czy tak jest w rzeczywistości? Gdzie trzymać miód, aby jak najdłużej zachował swoje dobroczynne właściwości? Sprawdzamy, co w tym temacie podpowiada doświadczony pszczelarz.