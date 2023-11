Mniszek lekarski to roślina bardzo często wykorzystywana w medycynie ludowej. Syrop z jego kwiatów pomaga na wiele dolegliwości, a przepis na niego w wielu domach przekazują sobie kolejne pokolenia. Syrop z mniszka ma wyjątkowe walory smakowe i wiele właściwości zdrowotnych. Warto przygotować go w domu i mieć w swojej apteczce.

Na co działa syrop z mniszka lekarskiego?

Syrop z mniszka lekarskiego jest stosowany w leczeniu bólu gardła i kaszlu, ale sprawdzi się także w dolegliwościach żołądkowych. Spożywanie syropu z mniszka jest polecane również w przypadku występowania anemii oraz schorzeń reumatycznych i zmęczenia.

Mniszek to roślina zawierająca w sobie bogactwo witamin i minerałów. Dostarcza naszemu organizmowi witaminy C, A, D, witamin z grupy B oraz magnezu, żelaza, krzemu i potasu. Dodatkowo syrop z mniszka lekarskiego działa moczopędnie, żółciopędnie, przeciwskurczowo i przeciwmiażdżycowo.

Syrop z mniszka lekarskiego – jak go sporządzić?

Do przygotowania syropu z mniszka lekarskiego potrzeba:

około 250 świeżych kwiatów mniszka lekarskiego

litr wody

1 kg cukru

1 cytryny.

Kwiaty mniszka lekarskiego należy włożyć do garnka, zalać wodą i gotować około 10 minut na wolnym ogniu. Następnie garnek należy odstawić do ostygnięcia w chłodne miejsce na około dobę. Później odcedzamy wywar i dodajemy do niego cukier i sok z cytryny. Po wymieszaniu składników należy ponownie zagotować syrop przez około 3 godziny do czasu, aż uzyska konsystencję miodu. Po przygotowaniu syropu najlepiej wlać go do wyparzonych słoiczków, zakręcić, odwrócić do góry dnem i zostawić do wystudzenia. Syrop z mniszka lekarskiego można przechowywać przez kilka miesięcy w temperaturze pokojowej.

Jak stosować syrop z mniszka lekarskiego?

Syrop z mniszka lekarskiego można spożywać sam, ale także jako dodatek. Sprawdzi się jako składnik herbaty lub lemoniady. Dobrym pomysłem jest też zaserwowanie go na kromce chleba lub jako urozmaicenie deserów, lodów i ciast. Syrop można przyjmować codziennie w dawce 2-3 łyżeczki. Po konsultacji z lekarzem mogą przyjmować go również dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Kto nie powinien stosować syropu z mniszka lekarskiego?

Syrop z mniszka lekarskiego nie powinien być stosowany przez osoby, które są uczulone na kwiaty mniszka lekarskiego. Uważać powinny także osoby, które mają problemy z nadkwasotą żołądka i zmagające się z chorobą wrzodową. Dodatkowo z racji dużej zawartości cukru, nie jest on polecany osobom chorującym na cukrzycę. Jeśli przyjmujemy leki, to przed zastosowaniem syropu z mniszka powinniśmy zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza, ponieważ może on wchodzić w interakcje z niektórymi medykamentami.