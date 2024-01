Noworoczne postanowienie to lżejsza dieta i mniej kilogramów? Twoje działania mogą wspomagać naturalne napoje, jak biała herbata. Jej picie zapobiega gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i ma wiele innych walorów zdrowotnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama

Wybieraj tylko młode pączki

Biała herbata powstaje z listków, które są jeszcze nierozwinięte i mają formę pąków. Pokryte są wtedy białym meszkiem i stąd też nazwa odnosząca się do tego koloru. Pąki suszone się od razu po zbiorze, jest to więc najmniej przetworzony rodzaj herbaty. Powstaje z niej jasny napar o bardzo delikatnym smaku i niezwykłych właściwościach.

Reklama

Na jedną filiżankę białej herbaty wystarczy mała łyżeczka suszonych listków. Zalej je wodą o temperaturze niższej niż temperatura wrzenia, ok. 80-90 st. C. Parz ją od 2 do 5 minut. Najlepiej parzyć herbatę po prostu w filiżance, potem można ją przecedzić. Lepiej nie używać zaparzaczy, w których listki są mocno zbite. Białą herbatę, podobnie jak zieloną, można parzyć nawet trzy razy. Każdy kolejny napar jest łagodniejszy, lecz również wartościowy.

Sprawdzi się w diecie

Reklama

Biała herbata ma wiele zalet. Wynika to z faktu, że młode listki zawierają nawet trzykrotnie więcej przeciwutleniaczy. Dzięki temu działa ochronnie i przeciwstarzeniowo na komórki naszego ciała, według badań zapobiega nowotworom. A dlaczego polecana jest podczas odchudzania? Picie białej herbaty przyspiesza metabolizm i chroni przed gromadzeniem się tkanki tłuszczowej. Wspomaga również pracę jelit i ma pozytywy wpływ na oczyszczanie organizmu z toksyn.

Pomaga zebrać myśli

Biała herbata zawiera mniej kofeiny niż zielona lub czarna, jednak nadal delikatnie pobudza. Dlatego też warto po nią sięgnąć, gdy spada koncentracja lub podczas nauki. Działa łagodniej niż kawa, lecz dłużej. Stymuluje pracę mózgu i może także poprawić nastrój. Najskuteczniejsza jest biała herbata pita bez cukru czy cytryny. Jaką wybrać? Na początek sprawdzi się biała herbata w czystej postaci bez dodatków owocowych czy kwiatowych, np. YIn Zhen (Silver Needle) czy Bai Mu Dan (White Peony). Wtedy jej delikatny, lekko słodkawy smak jest najwyraźniejszy.