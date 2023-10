Rozgrzewające herbaty i ich zalety

Jesienne herbaty z odpowiednio dobranymi składnikami pobudzają krążenie i doskonale rozgrzewają w chłodne dni. Ponadto wzmacniają naszą odporność i pomagają tym samym zachować zdrowie w sezonie przeziębieniowym. Nie można zapominać również o tym, że zwyczajnie poprawiają nasze samopoczucie w ponure i zimne dni

Dodatki do jesiennej herbaty

Wśród składników, które możemy dodać do jesiennej herbaty, mamy w czym wybierać. Te najbardziej oczywiste to cukier i miód. Bardzo popularna jest także cytryna i pomarańcza. Wśród przypraw do wyboru mamy przede wszystkim: cynamon, imbir, kardamon i goździki. Mniej popularne dodatki to czekolada, mleko i pieprz cayenne.

Jesienne herbaty - przepisy

Warto łączyć herbatę z dodatkami na różne sposoby i szukać swojego ulubionego smaku. Poniżej proponujemy nasze przepisy na aromatyczne, jesienne herbaty. Ich przygotowanie jest niezwykle proste. Wystarczy napar herbaciany połączyć ze wskazanymi dodatkami i już po kilku chwilach można cieszyć się wyjątkowym smakiem.

Herbaciana szarlotka

To klasyczne połączenie zachwyci każdego amatora szarlotki, a może nawet przywoła na myśl zbliżające się święta.

Składniki:

czarna herbata,

płaska łyżeczka cynamonu,

2-3 goździki,

1-2 plasterki imbiru,

2-3 plasterki jabłka - suszonego lub świeżego,

cukier lub miód do smaku.

Cytrusowy spokój

Ta herbaciana kompozycja, łącząca w sobie smak ziół melisy i cytrusów, pomoże się wyciszyć w każdy jesienny dzień.

Składniki:

melisa,

plasterek cytryny,

plasterek pomarańczy,

cukier lub miód do smaku.

Herbata jak u babci

Ten smak z pewnością przywoła wspomnienia z wakacji u babci, pełne letniego słońca i radości.

Składniki:

czarna herbata,

łyżeczka konfitury malinowej,

plasterek cytryny,

cukier lub miód do smaku.

Czekoladowa przyjemność

Kostka czekolady to idealny sposób na jesienną chandrę. Pomysł dodania tego smakołyku do herbaty jest więc z pewnością godny uwagi.

Składniki:

czarna herbata,

2 kostki rozpuszczonej gorzkiej czekolady,

cukier lub miód do smaku.

Jesienna bawarka

Herbata z dodatkiem mleka, nazywana bawarką, ma swoich zwolenników i przeciwników. Być może nasza jesienna odmiana tego napoju przekona nawet tych drugich.

Składniki:

czarna herbata,

⅓ szklanki gorącego mleka,

½ łyżeczki startego kardamonu,

cukier lub miód do smaku.

Ostra nuta herbaty

To propozycja dla wielbicieli ostrzejszych smaków. Herbata z dodatkiem pieprzu cayenne ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Idealnie sprawdzi się więc w sezonie chorobowym. Rozgrzeje, pomoże udrożnić zatkany nos i zmobilizuje układ immunologiczny do walki. Pieprz cayenne dodany do herbaty będzie wskazany również osobom, które chcą schudnąć. Składniki w nim zawarte przyspieszają metabolizm.

Składniki: