Herbata jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie. Jej czarna odmiana wciąż jest numerem jeden i pewnie właśnie taką pijesz nawet kilka razy w ciągu dnia. Jak ją prawidłowo parzyć i czy jest zdrowa? Podpowiadamy też, na co zwracać uwagę, gdy kupujemy herbatę.

Zalety herbaty

Właściwości prozdrowotne herbaty znane są od wieków. Współczesne badania potwierdzają, że związki roślinne zawarte w tym napoju mają prozdrowotne zalety. Herbata swoje działanie zawdzięcza polifenolom. Te substancje mają właściwości antyutleniające, czyli zapobiegają tworzeniu się w organizmie wolnych rodników, które mają wpływ na wiele chorób oraz przyspieszają starzenie. Herbata ma też dobry wpływ na perystaltykę jelit i trawienie, dlatego tak chętnie sięgamy po nią po przejedzeniu. Drugim jej ważnym składnikiem jest teina. Jest to substancja podobna do kofeiny, znanej z kawy. Mają podobne działanie, przede wszystkim dodają energii, pomagają w koncentracji, mogą także poprawić nastrój. Różnica jest taka, że kofeina działa niemal natychmiast, zaś teina z opóźnieniem, ale za to dłużej.

Najcenniejsza liściasta

Z prozdrowotnych właściwości, ale też wybornego smaku słynie herbata liściasta. Za najcenniejszą uważa się tą z drobnych, ręcznie zebranych listków rosnących na samej górze krzewu. Gatunków czarnej herbaty jest wiele, ale najbardziej popularne są trzy. To Yunnan, czyli herbata pochodząca z jednego z najsłynniejszych regionów Chin; Cejlon uprawiana na Sri Lance i Assam z północnej części Indii. Herbata liściasta jest mniej przetworzona niż ta w torebkach. Dlatego zachowuje więcej składników odżywczych i ma bardziej naturalny smak.

Parz ją w dzbanku , np. ceramicznym lub szklanym. Możesz też używać mniejszego czajniczka, w którym przygotowuje się mocną esencję. Po rozlaniu do kubków rozcieńczaj ją wodą.

, np. ceramicznym lub szklanym. Możesz też używać mniejszego czajniczka, w którym przygotowuje się mocną esencję. Po rozlaniu do kubków rozcieńczaj ją wodą. Zanim zaczniesz robić herbatę, dzbanek czy zaparzacz przelej wrzątkiem , by go ogrzać. Dopiero potem wsypuj listki i zalewaj je wodą.

, by go ogrzać. Dopiero potem wsypuj listki i zalewaj je wodą. Temperatura i czas parzenia zależy od rodzaju herbaty. Dla czarnej idealna jest woda o temperaturze 95 stopni C, po 4–5 minutach jest gotowa.

Na szybko

Gdy mamy mniej czasu na parzenie, herbata ekspresowa jest jednak bezkonkurencyjna. Nie jest potrzebny czajniczek, filiżanka napoju jest gotowa niemal natychmiast. Kupując taką herbatę zwracaj uwagę, skąd pochodzi. Warto wybierać mieszanki z Cejlonu. Jeśli wolisz mocniejszy napar sprawdzi się Darjeeling z Indii. Godna uwagi jest też English Breakfast, czyli mieszanka herbat czarnych lub Earl Gray czyli czarna herbata aromatyzowana olejkiem z bergamoty. Producenci dbają też o torebki, coraz częściej są wykonywane z organicznej bawełny, a zamiast aluminiowym zszywaczem torebka jest zszyta bawełnianą nitką.