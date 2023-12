Rolada z karpiato potrawa, którą możesz zaskoczyć bliskich. Choć może wydawać się trudna do przygotowania, jest wiele produktów, które mogą nam to ułatwić. Bazą rolady jest karp gotowany w bulionie. Nie musisz jednak przygotowywać go od podstaw, można wykorzystać ten z kostki. Jak doprawić roladę? Przyda się majeranek, bazylia, oregano, pietruszka, koperek, sok z cytryny, słodka papryka czy też suszona cebula. Wybierz swoje ulubione.

Rolada z karpia - delikatna i lekka

Elegancka rolada to dobry pomysł na przystawkę wigilijną czy też podczas obiadu pierwszego dnia świat. Świetnie smakuje z sosem tatarskim czy chrzanowym.

2 kostki rosołu drobiowego lub litr bulionu

500 g karpia

100 g startego sera żółtego

3 łyżki śmietany 18%

1 cebula drobno pokrojona

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki chrzanu tartego

3 łyżki natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

ulubione przyprawy

Przygotuj bulion, może być z kostek. Włóż do niego karpia i gotuj przez 25 minut. Następnie obierz rybę ze skóry i oddziel ości, rozdrobnij widelcem. Karpia, ser, śmietanę, cebulę, chrzan i sok z cytryny dokładnie wymiesza.

Dopraw do smaku solą i pieprzem oraz ulubionymi przyprawami. Farsz zawiń w posmarowaną tłuszczem folię aluminiową i uformuj roladę. Wstaw do lodówki i pozostaw do następnego dnia. Przed podaniem odwiń z folii i obtocz w natce pietruszki.