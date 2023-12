Zasada "mniej i częściej" jest bardzo korzystna dla dobrego trawienia, ale podczas świąt raczej nie obowiązuje. W te dni porcje są znacznie większe, dania bardziej tłuste i do tego dużo czasu spędzamy przy stole.

Może, więc zdarzyć się, że już drugiego dnia świąt będziemy to odczuwać. Zaczyna boleć brzuch, dokuczają wzdęcia, a czasami zgaga… Te nieprzyjemne objawy świadczą o tym, że z trawieniem nie jest najlepiej. Jak sobie wtedy pomóc?

Lepsze trawienie? To działa

Ocet na początek. Jeśli biesiadowałaś do późna, a do kolacji był alkohol… Zacznij dzień od wody z octem jabłkowym. Taki napój łagodzi napięcie układu pokarmowego, wspomaga wątrobę w odtruwaniu, normalizuje soki żołądkowe, przyspiesza metabolizm. Wystarczy do szklanki ciepłej wody dodać po łyżeczce octu i miodu.

Nie rezygnuj ze śniadania. Poranny posiłek to sygnał dla układu trawiennego, żeby zaczął działać. Gdy opuścisz śniadanie, jego funkcjonowanie będzie spowolnione. Nie musi być duże, ale bogate w błonnik, np. owsianka czy kanapki z ciemnym pieczywem z dodatkiem ogórka kiszonego.

Sięgnij po imbir. Jego świeże kłącza mamy teraz często w lodówce, bo to dobry składnik herbaty rozgrzewającej. Imbir także ułatwia trawienie, pomaga zwłaszcza tłustych posiłkach. Imbir pokrój na plasterki lub zetrzyj na tarce i dodawaj go do ciepłej wody. Gdy dołożysz go do czarnej herbaty, pomoże na wzdęcia.

Zaplanuj spacer. Gdy brzuch jest obolały, brakuje energii, ale warto wyjść choćby na pół godziny. Ruch ma świetny wpływ na trawienie i perystaltykę jelit.

Pij kompot. Został ci kompot z suszu z Wigilii? Ten napój świetnie wspomaga trawienie, zawiera sporo błonnika. Suszone owoce pełne są składników odżywczych i związków, które regulują przemianę materii.

Wspomóż się probiotykami. Dzięki nim odbudowuje się flora bakteryjna, a trawienie przyspiesza. Znajdziesz je w jogurcie naturalnym czy ogórkach kiszonych (możesz też sięgnąć po probiotyki w kapsułkach).

Zaparz zioła. Mięta, melisa, rumianek, koper włoski pomagają przy problemach z obolałym czy wzdętym brzuchem po przejedzeniu. Maja wpływ na wydzielanie soków żołądkowych. Dlatego po obfitej kolacji znacznie korzystniej wypić ziołowy napar niż na przykład napój gazowany, który może dodatkowo przyczynić się do powstawania wzdęć.