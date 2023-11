Brukselka powstała ze skrzyżowania jarmużu i kapusty. Jej oficjalna nazwa to kapusta brukselska, bo pochodzi z Belgii. Brukselka jest znakomitym źródłem witamin, zawiera też sporo błonnika. Wybierając ją, zwracaj uwagę na to, by była ciemnozielona, bez pożółkłych listków. Wystarczy ją wtedy oczyścić, większe przekroić na połówki. I co dalej? Najprościej będzie ją ugotować, ale można ją też upiec.

Jak pozbyć się gorzkiego smaku brukselki?

Jeśli przeszkadza ci gorzkawy posmak brukselki, łatwo możesz się go pozbyć. Do wody, w której będziesz ją gotować, dodaj soli i cukru lub ugotuj ją w mieszance wody z mlekiem. Kolejny sposób to doprawienie wody cynamonem. Możesz też do garnka dołożyć marchewkę. Po ugotowaniu z tymi dodatkami, smak brukselki jest znacznie łagodniejszy, wręcz słodkawy. Brukselkę zawsze wrzucaj do wrzątku. Gotuj ją 7-10 minut bez przykrycia. Po ugotowaniu nie powinna być rozgotowana, tylko al dente. Wtedy wystarczy ją odcedzić, przepłukać zimną wodą i podać po prostu z masłem i bułką tartą lub z oliwą.

Brukselka z piekarnika

Nie smakuje ci gotowana brukselka? Upiecz ją w piekarniku. Brukselkę wcześniej umyj i poprzekrawaj na połówki. Umieść ją w misce, możesz dodać posiekany czosnek, orzechy a potem polej oliwą. Przypraw do smaku solą i pieprzem, a potem dokładnie wymieszaj. Blachę wyłóż papierem, a na niego wysyp brukselki. Wystarczy piec je ok. 20-25 minut w 200 stopniach C. Taka brukselka smakuje na ciepło, ale też na zimno. To świetny dodatek do sałatek. Zapiekać można także wcześniej ugotowaną brukselkę, wtedy wystarczy 10 minut.

Pomysł na zapiekaną brukselkę

450 g brukselki

2 łyżki bułki tartej

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

ząbek czosnku

2 łyżki oliwy

szczypta startej skórki z cytryny

sól i pieprz do smaku

4 łyżki tartego żółtego sera

3 łyżki drobno posiekanych orzechów

Brukselkę opłucz. Wrzuć do gotującej wody, posól i gotuj bez przykrycia do miękkości. Od razu odcedź i wyłóż na talerz. Piekarnik nagrzej do200 stopni C. Wszystkie składniki z przepisu oprócz brukselki umieść na desce i drobno posiekaj. Odcedzoną brukselkę ułóż w naczyniu żaroodpornym, posyp posiekaną mieszanką i zapiekaj przez około 10 minut, do czasu, aż posypka będzie chrupiąca i lekko zrumieniona. Brukselkę podawaj na ciepło, skropioną sokiem z cytryny i oliwą.