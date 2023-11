Lubisz włoską kuchnię? Może śledzisz pewnie profil Włoskiej Akademii Kulinarnej, gdzie pojawia się wiele przepisów z dokładnymi instrukcjami przygotowania potraw?

Warto je obejrzeć, choćby dla samego prowadzącego czyli włoskiego makaroniarza. Tak nazywa siebie Emiliano Castagna. Pochodzi z Mediolanu i rzeczywiście o makaronie wie wszystko. W dzieciństwie przyglądał się, jak babcia Eles codziennie robiła pasta fresca, czyli świeży, domowy makaron. Włoskie smaki ma we krwi i opowiada o nich fantastycznie. Ostatnio udzielił wywiadu radiowego, gdzie wypowiedział się o cappuccino.

Cappuccino tylko do śniadania

Włosi piją tę mleczną kawę tylko rano do śniadania, najpóźniej do 12. Do tego zwyczaju sceptycznie podchodzą mieszkańcy innych krajów europejskich. Emiliano Castagna wyjaśnił, dlaczego dla jego rodaków jest to tak ważne. Kawa z dużą ilością ciepłego mleka po prostu spowalnia trawienie, po mleku też często brzuch jest cięższy. Rano można sobie na to pozwolić, ale później już nie. Dlatego stwierdził, że kawa cappuccino po 12 to większa zbrodnia na włoskiej kuchni, niż ananas do pizzy, czy śmietana do carbonary. Włosi też nie tolerują picia ciepłych napojów do dań obiadowych. Kawa dopiero po posiłku i zawsze wtedy jest to espresso.

Cappucino co to za kawa?

Cappuccino, czyli śniadaniowa kawa Włochów, to espresso z dodatkiem mleka oraz mlecznej pianki. Tradycyjnie podaje się ją bez żadnych posypek, np. z kakao czy czekolady. Zgodnie z włoskimi wytycznymi cappuccino powinno składać się z 25–30 ml mocnej kawy espresso i 125–150 ml spienionego mleka. Podaje się je w filiżankach. Mleczna pianka nie może być sztywna, a delikatna, bez widocznych pęcherzyków powietrza, z otaczającym ją brązowym brzegiem powstałym z cremy (esencjonalnej pianki na powierzchni espresso). Do spieniana najlepiej nadaje się mleko z większą zawartością tłuszczu. Są też specjalne mleka do spieniana, ich skład wzbogacony jest białkiem. Nigdy też nie powinno się mleka gotować, zmienia wtedy zupełnie smak kawy i się nie spieni. Coraz bardziej popularne jest też cappuccino z napojami roślinnymi, np. owsianym.