Kawa z cynamonem lub z kakao? To doskonały pomysł na urozmaicenie popularnego napoju i wzbogacenie go o cenne witaminy. Sprawdź, jakie są zdrowe dodatki do kawy.

Kawa z cynamonem

Cynamon cejloński to przyprawa o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwwirusowym. Wspiera odporność, a ponadto jest silnym przeciwutleniaczem, który spowalnia procesy starzenia. Cynamon ma też właściwości przyśpieszające metabolizm. Zmniejsza ryzyko chorób serca i obniża poziom cukru we krwi. Redukuje również ryzyko rozwoju choroby Parkinsona i Alzheimera.

Jeśli lubisz aromatyczne napary możesz dodać do filiżanki mielony cynamon cejloński. Cynamon doskonale aromatyzuje kawę. Jak zrobić kawę z cynamonem? Zmielony cynamon można zmieszać ze zmieloną kawą w proporcji ¼ łyżeczki cynamonu na dwie łyżeczki kawy. Można też dodać laskę cynamonu do kawy.

Kawa z kakao

Kolejnym dodatkiem, który pozytywnie wpływa nie tylko na smak kawy, ale również na jej walory i właściwości zdrowotne jest niesłodzone kakao. Czy warto pić kawę z kakao? Odpowiedź brzmi: tak! Właściwości kakao i kofeiny świetnie się uzupełniają – zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ na koncentrację i funkcje poznawcze. Ponadto, kakao bogate jest w związki fenolowe i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu sercowo-krążeniowego. Poprawia też nastrój.

Przepis na kawę z kakao jest prosty. Wystarczy wymieszać kakao z niewielką ilością wody w proporcji 1 łyżeczka kakao na 2 łyżki wody, a następnie dodać je do kubka lub filiżanki z kawą i dokładnie wymieszać. Do całości można dodać mleko i – jeśli pijesz kawę słodzoną – cukier.

Kawa z wanilią

Kawa waniliowa ma niezwykły zapach i smak. Wanilia ceniona jest jednak nie tylko ze względu na swój smak i aromat. Ma także wiele cennych właściwości. Wykazuje działanie przeciwbólowe i lekko uspokajające. Pomaga również regulować wydzielanie enzymów trawiennych.

Kawę z wanilią można przygotować na kilka sposobów. W przypadku czarnej kawy dobrze nadaje się do tego ekspres przelewowy. Do dzbanka wystarczy włożyć przekrojoną na pół laskę wanilii - kawa nabierze wyjątkowego aromatu. Można także dodać do kawy odrobinę ekstraktu z prawdziwej wanilii.

W przypadku kawy z mlekiem najlepiej jest podgrzać w niewielkim garnku mleko z ziarenkami z laski wanilii. Można także wrzucić na chwilę do mleka przeciętą laskę wanilii. Mleko dodajemy następnie do kawy.

Kawa z olejem kokosowym

Właściwości oleju kokosowego trudno przecenić. Wspomaga walkę z nadwagą, dodaje energii, reguluje poziom cholesterolu, działa bakteriobójczo i przeciwwirusowo i łagodzi objawy m.in. choroby Alzheimera. Kawa z dodatkiem oleju kokosowego przyspiesza procesy przemiany materii i reguluje trawienie, a dodatkowo może wzmacniać odporność. Jak przygotować kawę z olejem kokosowym?

Wystarczy dodać do kawy 1 łyżeczkę oleju kokosowego. Dodatek ten nie tylko aromatyzuje kawę, ale sprawia, że staje się ona łagodniejsza dla żołądka i bardziej pożywna.