Mandarynki, tak jak wszystkie cytrusy, zawierają dużo witaminy C, ale są też bogate w beta-karoten i bioflawonoidy. Mają niewiele kalorii. Smakują nam, bo są słodkie i soczyste. Jednak w mandarynkach cenny jest nie tylko miąższ, ale też biała skórka, która go otacza. To właśnie albedo, bo tak się nazywa ta cienka warstwa, kryje wiele witamin i składników odżywczych.

Zawiera przede wszystkim pektyny, które wspomagają obniżanie poziomu cholesterolu oraz witamin, wpływających korzystnie na odporność organizmu. Dlatego zawsze korzystniej zjeść mandarynkę w całości niż wycisnąć z niej sok. Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze na straganie.

Mandarynki - na to zwróć uwagę podczas kupowania

Wybieraj owoce luzem, nie te w siatkach. Wtedy łatwiej je skontrolować. Gdy mają świeże, zielone listki i łodygi , jest duża szansa, że będą słodsze.

Oceń ich kolor. Pomarańczowy odcień powinien być intensywny, nie blady. Gdy są na nich żółte czy zielonkawe plamy, lepiej je odłożyć. Dojrzała mandarynka ma cienką skórkę, która łatwo się obiera i lekko odstaje od miąższu. Unikajmy tych ze zbyt grubą skórą.

Ważny jest zapach. Dobre mandarynki pachną intensywnie. Owoce bez zapachu mogą być cierpkie. Więcej soku i słodyczy maja też cięższe owoce, te leciutkie są z pewnością wysuszone.

Im bardziej okrągły kształt, tym powinny być smaczniejsze. Unikaj tych spłaszczonych. Dobre mandarynki są miękkie, ale sprężyste, ani zbyt twarde, ani bardzo miękkie. Wszelkiego rodzaju obicia są niepożądane.

Mandarynki trzeba umyć przed jedzeniem. Na skórce może znajdować się wiele zanieczyszczeń, często również na ich powierzchni pozostają ślady środków grzybobójczych i zabezpieczających podczas transportu.

Gdzie je przechowywać? Przez kilka dni najlepiej im będzie na kuchennym parapecie. Jest tam z reguły trochę chłodniej, a mandarynki dłużej zachowają świeżość z daleka od źródeł ciepła i wilgoci.