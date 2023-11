Orzechy, a zwłaszcza włoskie, mają wiele zalet. Są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, antyoksydanty i witaminy. Często sięgamy po nie podczas oglądania seriali, czytania czy nawet podczas pracy przy komputerze. Podczas tej ostatniej czynności ma to dodatkowe znaczenie. Orzechy są bogate w witaminę B, która korzystnie działa na układ nerwowy, a dodatkowo samo chrupanie pomaga obniżyć stres i napięciowy ból głowy. Gdy aktywność żuchwy jest większa, rozluźniają się nawet najbardziej zaciśnięte mięśnie, a ból ustępuje. Dlatego warto sięgać właśnie po orzechy na małą przekąskę czy dodawać je do porannej owsianki. By zawsze były pod ręką pyszne i chrupiące, trzeba je odpowiednio przechowywać. Dużo zależy od tego, czy są w łupinach czy już obrane.

Gdy orzechy są w łupinach

Choć orzechy włoskie w łupinach wydają się niebywale trwałe, to jednak nie powinno się ich przechowywać przez całe lata. Swoje walory odżywcze i smakowe zachowują przez kilka miesięcy, ale pod warunkiem, że będą dobrze przechowywane. Najlepiej przesypać orzechy do szczelnych pojemników. A potem znaleźć dla nich miejsce ciemne i chłodne, czyli w lodówce lub w piwnicy. Orzechy włoskie przechowywane w chłodzie, a zwłaszcza w lodówce, pozostaną znacznie dłużej świeże. Gdy zapasy orzechów znalazły się w nieodpowiednim miejscu, mogą zjełczeć. Wtedy nadają się tylko do wyrzucenia. Masz miejsce w zamrażarce? Orzechy można także zamrozić, np. w szczelnym pojemniku.

Gdy orzechy są obrane

Orzechy włoskie pozbawione skorupy mają jeszcze większe wymagania. Szkodzi im przede wszystkim wilgoć, która sprawia, że szybciej się psują i pleśnieją.W ich przypadku również dobrym rozwiązaniem jest lodówka. Jednak ze względu na wilgotność w tym urządzeniu, trzeba je zabezpieczyć.Wystarczy przełożyć je do szczelnego i suchego pojemnik. Warto dodać do nich ryżu, bo jest bardzo dobrym pochłaniaczem wilgoci. Gdy masz mniejszą ilość takich orzechów i szybko je zużyjesz, możesz je mieć pod ręka w szafce kuchennej. Jednak zawsze muszą być w szczelnym, zakręcanym pojemniku, np. szklanym. To je zabezpieczy także przed molami spożywczymi, które uwielbiają orzechy. Orzechy łuskane można też zamrozić.