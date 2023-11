Dynie: Królowe jesiennej kuchni

Dynia królową jest i basta. W jesiennej kuchni pojawia się od dawna i to w coraz nowszych kulinarnych odsłonach.

– Kiedy mówimy o dyni to warto wspomnieć o ojczyźnie jej pochodzenia, czyli Ameryce Środkowej. To tam nadal występuje w stanie dzikim. Do Europy przywiózł dynie w XV w. sam Krzysztof Kolumb. Początkowo traktowano ją jako egzotyczną ciekawostkę, ale w krótkim czasie odkryto jej zalety i dynia na stałe zagościła w europejskiej kuchni. Dziś jest uprawiana praktycznie na całym świecie – mówi dla Dziennka.pl Bartosz Muzalewski, szef kuchni i finalista konkursu Wielkopolski Kucharz Roku.

Jakie potrawy można wyczarować z dyni?

Dynie są bardzo wdzięcznym produktem, z którego można przygotować wiele smakowitych dań, przekąsek i deserów. Zarówno tych tradycyjnie kojarzonych z jesiennym dyniowym menu, jak i wiele niekonwencjonalnych rarytasów.

– Jesienne dania z dyni to przede wszystkim klasyczne kremy. Jeśli szukamy przepisu na bardziej oryginalny, to przygotujmy go z dodatkiem imbiru, chili i aromatycznych oliw – pietruszkowej czy koperkowej.Ciekawym kulinarnym pomysłem na wykorzystanie dyni może być gulasz z dyni piżmowej lub dyniowe kotlety. Z dyni powstają także genialne serniki, muffinki, placki czy racuchy. Smaczne będą różnego rodzaju dyniowe farsze, idealne do naleśników i omletów. Z dyni hokkaido, którą możemy upiec nie obierając jej ze skóry, można przyrządzić fantastyczne frytki. W swojej restauracji wykorzystuję dynię również do przygotowywania dyniowych musów, które znakomicie sprawdzając się w duecie z różnego rodzaju przekąskami – zdradza szef kuchni.

Niebanalne pomysły na dyniowe przysmaki: Na słodko i na słono

Z dyni możemy przygotować wiele pysznych potraw: klasycznych dań, słodkich przysmaków i przetworów.

7 najciekawszych dyniowych rarytasów:

kopytka z dyni,

dyniowe gnocchi,

zapiekanka z dyni makaronowej,

frytki z dyni hokkaido z ziołami,

sernik z dyni,

brownie z dynią i mascarpone,

dyniowe tiramisu.

Dlaczego warto jeść dynię?

Przygotowując dyniowe przysmaki warto pamiętać, że dynia ma mnóstwo prozdrowotnych właściwości i jest jednym z najmniej kalorycznych produktów. W zależności od gatunku, w 100 gramach dyni jest tylko od 26 do 40 kalorii.

Dynie nie zawierają tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Są też bogatym źródłem błonnika, przeciwutleniaczy, składników mineralnych, wapnia, magnezu, fosforu, potasu i cynku, a także witamin A, C i E, witamin z grupy B-kompleks: folianów, niacyny, witaminy B-6 (pirydoksyny), tiaminy i kwasu pantotenowego, a także flawonoidów α i ß, krypto-ksantyny, karotenu (prowitamina A) oraz luteiny.