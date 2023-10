10 trendów żywieniowych w 2024 roku

17 października działająca przy firmie Whole Foods Market Rada ds. Trendów przedstawiła 10 prognozowanych najważniejszych trendów związanych z żywnością w 2024 roku. W skład komisji wchodziło ponad 50 osób związanych z branżą spożywczą, w tym między innymi ekspertów kulinarnych i dostawców produktów. Whole Foods Market swoje prognozy opiera na wieloletnim doświadczeniu w branży spożywczej. Prognoza przygotowana w tym roku jest już dziewiątą tego typu analizą w całej historii firmy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przygotowane analizy dotyczą trendów, a więc nie tylko konkretnych produktów, ale również smaków i wpływów kulinarnych oraz podejścia do produkcji żywności. To one mają szansę podbić nasze serca i żołądki już w przyszłym roku.

Te produkty spożywcze będą popularne w 2024 roku

Przyszły rok należeć będzie do roślin i wszystkiego, co można z nich wytworzyć. Jednym z najważniejszych trendów przewidywanych w 2024 roku jest powrót do żywności wytwarzanej z roślin. Oznacza to odchodzenie od przetworzonych składników znajdujących się w produktach imitujących mięso. Wkrótce mają zastąpić je właśnie rośliny, w tym rośliny strączkowe, nasiona, orzechy i grzyby. W przyszłym roku zaskoczyć mogą nas również "ryby" wytwarzane z roślin.

W 2024 roku królować na naszych stołach będzie także kakao oraz produkty uboczne pochodzące z jego produkcji. Okazuje się, że z - często odrzucanej - miazgi kakaowej mogą być produkowane dżemy i galaretki.

Hitem może okazać się również do tej pory za mało doceniana kasza gryczana, bogata w białko, węglowodany i błonnik, a do tego bezglutenowa. Już wkrótce ma szansę stać się składnikiem roślinnych zamienników mleka.

Rok 2024 ma należeć również do ostrych przypraw, a w tym przede wszystkim do papryki - wszelkich jej odmian i sposobów podania.

Eksperci prognozują także pojawienie się jeszcze większego wyboru w temacie makaronów. Na rynku ma pojawić się ponadto więcej gotowych dań zawierających właśnie ten popularny dodatek. Jednak co istotne - dania te mają być przygotowywane z najwyższej jakości składników.

W przyszłym roku większą uwagę zwracać się będzie na produkty zawierające kofeinę. Pod lupę wzięty zostanie ich skład. Coraz więcej kaw i napojów energetycznych wzbogacanych będzie o składniki prozdrowotne, w tym m.in. probiotyki i grzyby.

Trendy żywieniowe na 2024 rok

Zgodnie z prognozami na sklepowych półkach zacznie pojawiać się coraz więcej luksusowych produktów takich jak kawior, które dostępne będą także w niewielkich porcjach. Ich ceny nie będą więc aż tak wysokie jak w przypadku dużych opakowań. Dzięki temu na drobne luksusy żywieniowe stać będzie więcej osób.

Coraz więcej ma także pojawiać się produktów wspierających zdrowie i dobre samopoczucie kobiet na poszczególnych etapach ich życia takich jak ciąża, połóg czy menopauza. Więcej będzie ponadto produktów pomagających kobietom lepiej radzić sobie ze zmiennym poziomem hormonów w organizmie na przestrzeni całego cyklu menstruacyjnego.

Kolejny przyszłoroczny trend związany jest z produkcją żywności i dotyczy oszczędzania i właściwegogospodarowania wodą. Autorzy prognozy przewidują, że konsumenci coraz chętniej będą sięgać po produkty tych firm, które zużywają jak najmniej wody w swoich procesach produkcji.