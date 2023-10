Kurkuma to popularna indyjska przyprawa. Najczęściej można spotkać ją w postaci żółtego proszku. Jest wytwarzana z korzenia Curcuma longa. Zawiera wiele składników odżywczych, minerałów i witamin oraz jedno- i wielonasycone kwasy tłuszczowe. Swoją barwę zawdzięcza barwnikowi kurkuminoidowi. Składnikiem, kurkuminy działającym przeciwzapalnie jest kurkumina.

Kurkumina – cenny składnik kurkumy

Kurkumina zawarta w kurkumie jest silnym przeciwutleniaczem i wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. To sprawia, że pomoże oczyścić żołądek i wyregulować florę jelitową. Dzięki temu, że kurkuma stymuluje produkcję i wydzielanie żółci przez woreczek żółciowy, ułatwia trawienie tłuszczu. Przyprawa zmniejsza również ryzyko występowania infekcji, zgagi i wzdęć spowodowanych przejedzeniem się czy spożyciem ciężkostrawnego jedzenia.

Kurkuma na dolegliwości trawienne

Regularne spożywanie kurkumy może zmniejszyć występowanie dolegliwości trawiennych takich tak odbijanie, ból żołądka, refluks, wzdęcia, zgaga i brak apetytu. Zawarte w niej przeciwutleniacze łagodzą też psychiczne oraz wirusowe i bakteryjne przyczyny nudności.

Kurkuma pomoże też złagodzić biegunki. Zawarty w niej potas i magnez zapobiegną odwodnieniu. Może być stosowana jako naturalny i szybko działający środek na wzdęcia. Związki występujące w kurkumie wspomagają niwelowanie nadprodukcji gazów.

Jak stosować kurkumę, by złagodzić problemy z trawieniem?

Kurkumę możemy spożywać na kilka sposobów. Najczęściej dodajemy ją jako przyprawę do potraw i wtedy najlepiej, by dodawać ją w ilości około 3 g na jedną porcję. Jednak możemy też po prostu zjadać 1 łyżeczkę kurkumy trzy razy dziennie aż do czasu, kiedy objawy ustąpią. Warto zjadać kurkumę razem z czarnym pieprzem, ponieważ wtedy piperyna – składnik pieprzu zwiększa prawie 1000-ktornie przyswajanie kurkuminy. Zalecane jest wtedy spożycie w proporcji 9:1, czyli np. 9 g kurkumy na 1 g pieprzu.

Z kurkumy możemy też przygotować herbatę. Wystarczy 2 g kurkumy i 2 ziarna czarnego pieprzu zalać wrzącą wodą i parzyć przez około 15 min. Najlepiej pić 2 filiżanki takiego naparu dziennie. Do smaku możne dodać cytrynę i miód.

Kurkuma – przeciwwskazania

Kurkuma nie powinna być stosowana przez osoby, które mają kamienie żółciowe lub problemy z odpływem żółci do jelit, ponieważ może ona spowodować w takim przypadku dolegliwości bólowe. Osoby z chorobą wrzodową i osoby stosujące leki przeciwzakrzepowe również nie powinny jej przyjmować.