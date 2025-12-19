Co zamiast karpia w święta?
Sum, zdrowy gatunek z polskich wód, powinien w tym roku trafić w święta na stół. Jest o wiele zdrowszy od karpia. Ma więcej cennik składników.
Ryba ta jest największą słodkowodną rybą. Jej waga może wynieść do 300 kg i może mierzyć nawet 5 metrów. Sum nie jest pokryty łuskami. Jest do delikatna ryba, która ma małą zawartość ości.
Sum - Oto dlaczego warto jeść tę rybę
Sum dostarcza organizmowi wiele cennych składników w tym witaminy takie jak:
- witamin: C,
- D
- tych z grupy B
- minerałów, tj. wapń,
- magnez,
- potas,
- fosfor,
- cynk,
- soda,
- żelazo,
- selen,
- jod.
Ma 100 kcal w 100 g. Zawiera dużo białka i kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6.
Ryba ta, wzmacnia układ kostno-mięśniowy. Dodatkowo spożywanie jej poprawiają pamięć, koncentrację i może zapobiegać demencji, a nawet migrenom. Kwasy omega-3 oraz retinol występujący w tym produkcie poprawiają kondycję skóry. Jeśli będzie się jadło suma regularnie to poprawi się też narząd wzroku.
Źródło: Top.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję