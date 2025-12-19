Co zamiast karpia w święta?

Sum, zdrowy gatunek z polskich wód, powinien w tym roku trafić w święta na stół. Jest o wiele zdrowszy od karpia. Ma więcej cennik składników.

Ryba ta jest największą słodkowodną rybą. Jej waga może wynieść do 300 kg i może mierzyć nawet 5 metrów. Sum nie jest pokryty łuskami. Jest do delikatna ryba, która ma małą zawartość ości.

Sum - Oto dlaczego warto jeść tę rybę

Sum dostarcza organizmowi wiele cennych składników w tym witaminy takie jak:

  • witamin: C,
  • D
  • tych z grupy B
  • minerałów, tj. wapń,
  • magnez,
  • potas,
  • fosfor,
  • cynk,
  • soda,
  • żelazo,
  • selen,
  • jod.

Ma 100 kcal w 100 g. Zawiera dużo białka i kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6.

Ryba ta, wzmacnia układ kostno-mięśniowy. Dodatkowo spożywanie jej poprawiają pamięć, koncentrację i może zapobiegać demencji, a nawet migrenom. Kwasy omega-3 oraz retinol występujący w tym produkcie poprawiają kondycję skóry. Jeśli będzie się jadło suma regularnie to poprawi się też narząd wzroku.

Źródło: Top.pl