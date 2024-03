Okazuje się, że przygotowanie sałatki jarzynowej według przepisu Magdy Gessler jest banalnie proste. Wystarczy zaopatrzyć się w dobrej jakości warzywa, a także pamiętać o odsądzeniu ogórków kiszonych. Dzięki temu popisowe danie nie będzie zbyt wodniste.

Magda Gessler zdradziła tajny przepis na sałatkę jarzynową

Mada Gessler w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" wyznała, jak należy przygotować sałatkę jarzynową, aby cieszyć się jej smakiem podczas świąt.

"Ubóstwiam sałatkę jarzynową. Daję do niej bardzo dużo jabłek, kiszonych ogórków, które trzeba porządnie odsączyć, żeby później sałatka nie pływała w ich soku. Do tego dodaję zawsze marynowane kurki albo gąski, dużo warzyw korzennych, bardzo dużo selera, marchwi, pietruszki" - powiedziała Gessler "Faktowi".

W rozmowie gwiazda przyznała również, że podstawą jej przepisu jest kwaśne jabłko, spora ilość jajek oraz dobrej jakości ziemniaki.

"Podstawą jest również kwaśne jabłko, ale nie z zagranicznych transportów, które smakują jak papier. To powinno być polskie jabłko. Musi być też dużo jajek i dobry ziemniak, klejący się do sałatki jarzynowej. Pamiętajmy, aby dawać bardzo mało słodkiej cebuli, szczególnie jeśli sałatka jest robiona dzień wcześniej, żeby wszystko nią nie przeszło. Warto też samemu zrobić do niej majonez. Na koniec dobra musztarda, na przykład litewska" - powiedziała Gessler.

Na sam koniec wywiadu Gessler zdradziła, że w jej sałatce nie ma miejsca na zielony groszek czy kukurydzę.

"Natomiast nie lubię groszku ani kukurydzy, więc tego nie unikam" - powiedziała Gessler.

Przepis Magdy Gessler na sałatkę jarzynową

Składniki:

3 marchewki

2 ziemniaki

2 pietruszki

1 mały seler

4 ogórki kiszone

1 cebula

1 jajko ugotowane na twardo

1 jabłko

ząbek czosnku

sól

pieprz

sok z cytryny

domowy majonez

1 łyżka kwaśnej śmietany

Przygotowanie: