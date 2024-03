Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. W 2024 roku będziemy obchodzić je od 31 marca do 1 kwietnia 2024 roku. Dziennikarze "Faktu" w związku z tym zakasali rękawy i uważnie przyjrzeli się ofercie cenowej restauracji "Polka", której właścicielką jest Magda Gessler.

Reklama

Ceny u Magdy Gessler porażają - święta Wielkanocne 2024 będą na bogato

Magda Gessler w tym roku nieźle zaszalała. Jej restauracja "Polka" przygotowała ofertę dań wielkanocnych. Wśród nich jest oczywiście sałatka jarzynowa czy bigos. Oczywiście za te dania Magda żąda niemałe kwoty. Kilogram sałatki jarzynowej kosztuje 59 złotych, z kolei bigos to koszt 100 złotych. Za pasztet z żurawiną zapłacimy 108 złotych, a na porcję śledzika w oleju wydamy 30 złotych. 33 złote kosztuje natomiast porcja schabu w galarecie.

Reklama

Okazuje się, że to jeszcze nie wszystko. Zaskakujące są też ceny jajek nadziewanych łososiem oraz pieczarkami. Sześć połówek kosztuje 34 złote. To ponad 10 złotych za jedno jajko.

Magda Gessler przesadziła z cenami? Jej catering jest bardzo drogi

Magda Gessler sprzedaje również zupy. Jedna porcja to 350 ml. Żurek z białą kiełbasą i jajkiem kosztuje 28 złotych. Z kolei sama biała kiełbasa pieczona z dodatkiem chrzanu i kapusty o wadze 200 g kosztuje 35 złotych. Jeśli chcielibyśmy kupić jej kilogram, to musielibyśmy wydać 175 złotych.

Desery również nie należą do najtańszych. Babka z bakaliami to wydatek 88 złotych za kilogram, a na kilogram sernika z bakaliami wydamy 98 złotych. 160 złotych kosztuje natomiast 1,4 kilograma makowca świątecznego.

Reklama

Michel Moran o cenach u Magdy Gessler - powiedział, dlaczego są tak wysokie

Nie od dziś wiadomo, że w restauracjach Magdy Gessler jest bardzo drogo. Do wysokich cen odniósł się niedawno Michel Moran. Według niego wysokie kwoty podyktowane są tym, że u Magdy jest po prostu bardzo smacznie.

"Prawda jest taka, że jeżeli coś jest smaczne, dobre, zdrowe i ma dobrą jakość, to niestety ma swoją cenę. Ja nie mam prawa komentować, czy to jest za drogo. Znam restaurację, w której jest pizza za 30 złotych i dla mnie ona jest za droga, bo nie jest smaczna. Nawet jeżeli by była za 5 złotych, niczego to nie zmieni. U Magdy mogą być rzeczy droższe niż gdzie indziej, ale skoro one nam smakują, to nie są za drogie, one są warte tych pieniędzy." - powiedział w rozmowie z reporterką jastrzabpost.pl Michel.