Szybkie i niesamowicie proste przepisy z cukinii. Te dania idealnie sprawdzą się na obiad

Cukinia to niezwykle smaczne, uniwersalne i zdrowe warzywo. Jest zalecana osobom, które zwracają uwagę na niską kaloryczność posiłków. Bowiem w 100 gramach tego warzywa znajduje się zaledwie 17 kalorii. Ale to nie wszystko. Cukinia zawiera sporo błonnika, który przyspiesza przemianę materii, a także jest źródłem wielu cennych składników odżywczych, jak witamina C, K, witaminy z grupy B, potas, żelazo czy magnez. Warto także dodać, że regularne spożywanie cukinii może korzystnie wpływać na profilaktykę chorób układu krwionośnego, wzmacniać wzrok i chronić oczy przed przemęczeniem. Ponadto może pomóc zwiększyć odporność organizmu. Warto więc korzystać z jej dobrodziejstw i przygotować z niej dania obiadowe, które są proste, szybkie i smaczne.

Prosty przepis: Placki z cukinii

Nie da się ukryć, że Polacy wprost uwielbiają placki ziemniaczane. Jednak są one dość kaloryczne i ciężkostrawne, dlatego dobrą alternatywą dla tego tradycyjnego dania mogą okazać się placki z cukinii. Te z kolei są bardzo szybkie i proste w wykonaniu. Potrzebujesz tylko kilku łatwo dostępnych składników. Wystarczy jedna cukinia, dwa jajka, cztery łyżki mąki, jeden ząbek czosnku, jedna łyżka śmietany 18 proc., olej do smażenia oraz przyprawy w postaci pieprzu i soli.

Placki z cukinii. Przygotowanie:

Cukinię należy dokładnie umyć, a następnie zetrzeć na tarce. Jeżeli po kilku minutach masa będzie pływać w wodzie, to należy ją odcisnąć. Do startej cukinii wbić dwa jajka, dodać przepuszczony przez praskę czosnek oraz cztery płaskie łyżki mąki pszennej. W tym miejscu warto dodać także jedną łyżkę śmietany oraz przyprawy. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Następnie nagrzać dobrze patelnię, wlać olej i usmażyć placki. Powinny być lekko zarumienione.

Szybkie leczo z cukinii

Kolejnym tradycyjnym daniem, które można przygotować w nieco zdrowszej wersji, jest leczo. To proste danie jednogarnkowe idealnie sprawdzi się na letni obiad dla całej rodziny. Będziesz potrzebować trzy cukinie, dwie cebule, dwa pomidory, trzy ząbki czosnku, pięć łyżek oliwy, przyprawy w postaci majeranku, oregano, soli, słodkiej papryki, pieprzu, oraz trzy pętka kiełbasy (opcjonalnie, ponieważ można też zrobić wersję bez mięsa).

Leczo z cukinii. Przygotowanie:

Cukinie należy umyć i pokroić w plasterki, a cebule obrać i poszatkować. Następnie nagrzać w garnku oliwę i podsmażyć na niej cebulę na średniej mocy. Jak będzie już lekko zeszklona to można dodać kiełbasę. Gdy kiełbasa się podsmaży można dorzucić kawałki cukinii z przyprawami, a także trzy obrane i pokrojone w plasterki ząbki czosnku. Do całości dolać 1/3 szklankę wody i wszystko zamieszać. Garnek przykryć i gotować przez około 25 minut, co jakiś czas mieszając.

Smaczna zupa z cukinii

Cukinia na obiad kojarzy się zazwyczaj z drugim daniem. Można z niej jednak zrobić także zupę. Do jej przygotowania będziesz potrzebować 500 ml bulionu warzywnego lub drobiowego, dwie cukinie, jedną cebulę, dwie łyżki masła, cztery ząbki czosnku, pięć łyżek śmietany 30 proc. oraz przyprawy: pieprz, sól, zioła prowansalskie.

Zupa z cukinii. Przygotowanie:

Cukinie należy umyć, a cebulę i czosnek obrać. Na patelni roztopić masło i dodać posiekaną cebulę oraz całe ząbki czosnku. Następnie dodać cukinię pokrojoną w kostkę. Podsmażyć wszystko na małej mocy palnika przez około 15 minut. Pod koniec dodać przyprawy i zamieszać. W garnku podgrzać bulion i dodać do niego całą zawartość patelni. Zupę gotować na małej mocy palnika przez około 15 minut. Następnie całość zblendować i dodać śmietanę.

Smacznego!