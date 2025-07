Lato się rozkręca. Można kupić teraz przepyszne pomidory, aromatyczne zioła i soczyste cukinie. Wyczarujmy z nich obiad. Letni, lekki i pożywny. Do pulpecików z mięsa drobiowego dodamy cukinię, żeby w obiedzie było więcej warzyw. Włoskim akcentem będzie gęsty i aromatyczny sos pomidorowy z czosnkiem i świeżą bazylią.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Do przygotowania pulpecików użyjemy niskokalorycznego mięsa drobiowego. Masę, z której uformujemy pulpeciki, wzbogacimy cukinią. Dzięki temu pulpeciki będą miały letnią, warzywną moc. Taki obiad będzie naprawdę smakowity. Pulpeciki możemy podać z makaronem albo z ryżem. Co kto lubi. Do tego dania świetnie pasuje zielona sałata z sosem winegret.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - pulpeciki z cukinią w sosie pomidorowym

Składniki

pół kilograma piersi kurczaka

pół kilograma cukinii

2 ząbki czosnku

4 łyżki bułki tartej do masy mięsnej oraz bułka tarta do panierowania

1 jajko

4 łyżki oliwy

1/2 szklanki bulionu

1 puszka krojonych pomidorów lub ok. 3/4 kilograma świeżych pomidorów

2 nieduże cebule

1 łyżka koncentratu pomidorowego

pęczek bazylii

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Mięso z kurczaka przepuszczamy przez maszynkę z dwoma ząbkami czosnku i 1 cebulą. Cukinię ścieramy na tarce o średnich oczkach, delikatnie solimy, dobrze mieszamy i zostawiamy na sitku zawierzonym nad dużą miską - chodzi o to, żeby z cukinii wyciekła woda. Możemy cukinię lekko przycisnąć. Do miski z mięsem dodajemy odciśniętą dobrze cukinię, jajko, 4 łyżki bułki tartej, sól i pieprz - z solą uważamy, bo cukinia już była solona . Dokładnie wyrabiamy mięsną masę i odstawiamy na 10 minut. W tym czasie pomidory obieramy ze skórki - wrzućmy je najpierw na chwilę do wrzątku, wtedy skórka idealnie zejdzie z pomidorów. Usuwamy też gniazda nasienne. Na patelni podsmażamy na oliwie posiekaną cebulę i dwa ząbki czosnku, dodajemy posiekane pomidory i dusimy na wolnym ogniu przez ok. 10 minut. Jeśli mamy pomidory z puszki, postępujemy podobnie - dodajemy je do cebuli z czosnkiem i dusimy. W tym czasie z masy mięsnej formujemy małe pulpeciki i panierujemy je w bułce tartej. Podsmażamy na drugiej patelni na złoty kolor. Usmażone pulpeciki dodajemy do sosu, dorzucamy garść posiekanych listków bazylii i podlewamy to wszystko bulionem. Dusimy całość przez ok. 10 minut bez przykrycia, dbając o to, by sos szczelnie otulił pulpeciki. Pulpeciki z cukinią w sosie pomidorowym gotowe. Smacznego!