Zakwas buraczany to naturalny eliksir zdrowia! Jego regularne picie dostarcza organizmowi cennych składników, tj. żelazo, witamina C i bakterie probiotyczne. Jak go zrobić? Uważaj na te szczegóły – wtedy zakwas wyjdzie zawsze! Jak przygotować idealny zakwas buraczany? Ile soli dodać, by fermentacja przebiegła prawidłowo? Jak uniknąć pleśni i rozpoznać, czy zakwas się zepsuł? Oto wszystko, co musisz wiedzieć!