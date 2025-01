Te wytrawne muffinki to doskonała alternatywa dla kanapek. Można je zabrać do szkoły albo pracy. Są dobre do zjedzenia na ciepło i na zimno. Przepis jest bardzo prosty i nie potrzebujemy do ich przygotowania tak naprawdę żadnego sprzętu.

Muffinki wytrawne z szynką i serem. Szybkie i proste

Przepis na wytrawne muffinki z szynką i serem ma jeszcze jedną zaletę. Jest na tyle "elastyczny", że można do nich oprócz wymienionych składników dodać również inne, które lubimy. Mogą to być warzywa, oliwki, przyprawy a nawet orzechy czy też ulubione gatunki sera. Wszystko zależy od tego, co lubimy my i nasi domownicy.

Ciasto na te wytrawne muffinki z szynką i serem jest bardzo proste i szybkie do przygotowania. Wystarczy wymieszać składniki mokre z suchymi i połączyć z serem oraz szynką. Muffinki będą wilgotne i bardzo aromatyczne.

Jak je zrobić? Oto przepis na muffinki z serem i szynką.

Przepis

Składniki:

Ciasto

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka mleka

1/4 szklanki oleju

3 średnie jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól, tymianek

Dodatki:

150 g żółtego sera w kawałku

150 g szynki w kawałku

kilka gałązek natki pietruszki

Sposób przygotowania:

W jednej misce mieszamy suche składniki: mąkę, sól, proszek do pieczenia, tymianek. W drugiej misce łączymy mokre składniki: mleko, jajka, olej. Mokre składniki wlewamy do suchych i krótko mieszamy. Dodajemy starty ser oraz pokrojoną w paseczki szynkę oraz inne dodatki. Mieszamy.

Ciasto wlewamy do papierowych papilotek lub silikonowych foremek do 3/4 wysokości (wcześniej wysmarowanych olejem lub masłem). Wierzch posypujemy startym serem. Pieczemy około 20 minut w temperaturze 180°C.