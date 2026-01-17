Sałatki warstwowe to od kilku dobrych lat królowe imprez. Wśród nich najpopularniejsza jest gyros oraz szuba, którą zazwyczaj podaje się na tzw. "śledzikach" czyli imprezach przed Bożym Narodzeniem.
Przed nami czas sylwestrowych oraz karnawałowych imprez. Wiele osób spędzi je na domówkach i prywatkach ze znajomymi. Warto, więc zaskoczyć czymś gości albo przynieść sałatkę, która jest równie smaczna, jeśli nie lepsza od tych wyżej wymienionych.
Sałatka Drwala. Hit lepszy niż sałatka gyros
Coraz częściej pojawia się na stołach i powoli staje się kolejnym hitem. Jej plusem jest to, że jest sycącą a dodany do niej sos w łatwy sposób łączy całą kompozycję. Jego tajemnicą jest dodanie odrobiny soku z ogórków.
Sałatka Drwala łączy w sobie mięso, chrupiące warzywa i jest to połączenie smakowo idealne. Większość jej składników można przygotować wcześniej. To pomaga skrócić czas jej przygotowania. Jak przygotować sałatkę Drwala? Oto przepis.
Sałatka Drwala - składniki
- 1 duży filet z kurczaka
- sól, pieprz, papryka słodka, przyprawa do kurczaka
- sałata lodowa
- 3 ogórki konserwowe
- 15 dkg sera żółtego
- 1 opakowanie wędzonego boczku w plastrach
- grzanki np czosnkowe Sos:
- 3 łyżki jogurtu greckiego
- 2 łyżki majonezu
- 1 czubata łyżka ketchupu
- 1 czubata łyżka musztardy
- opcjonalnie czosnek
- szczypiorek
Sałatka Drwala - przygotowanie
- Składniki sałatki Drwala wkładaj do salaterki warstwami.
- Zacznij od sałaty lodowej, po niej połowa sosu: jogurt grecki+majonez+ketchup+musztarda.
- Kolejne warstwy to cebula, podsmażony filet z kurczaka, ogórek konserwowy.
- Kolejna warstwa to ser żółty starty na tarce a po nim druga część majonezu.
- W następnej kolejności połóż grzanki czosnkowe, wędzony boczek podsmażony i pokrojony w kawałki, cebulkę. Gotowe.
