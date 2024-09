Marynowane grzyby to fantastyczny dodatek np. do kanapek. Świetnie się sprawdzą też jako składnik sałatek, bardzo pasują do sałatki jarzynowej. Warto skorzystać z przepisu siostry Anastazji na przygotowanie zalewy do grzybów. Ta doskonała kucharka robi świetne przetwory, a jej przepis jest bardzo prosty. Tak przygotowane grzyby marynowane będą zachwycały i zrobią prawdziwą furorę np. podczas przyjęć. W czym tkwi sekret? W przyprawach.

Przepis

Składniki

kilogram ulubionych grzybów

pół litra wody,

pół litra octu winnego 6 proc.,

2 łyżki soli,

6 łyżek cukru,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka ziarenek kolorowego pieprzu,

pół płaskiej łyżeczki cynamonu,

kilka liści laurowych.

Przygotowanie

Grzyby dokładnie czyścimy z piasku. W garnku zagotowujemy wodę. Do wrzącej wkładamy porcjami grzyby. Obgotowujemy je szybko i łyżką cedzakową przekładamy do drugiego garnka. Do grzybów dolewamy pół litra wody, dodajemy cukier, sól i gotujemy je około 10 min, regularnie zbierając pianę Po 10 min dodajemy ocet i resztę przypraw. Gotujemy kolejne 10 min. W wyparzonych słoikach układamy grzyby i zalewamy je gorącą zalewą - grzyby muszą być zakryte. Zamykamy dokładnie słoiki i pasteryzujemy je przez około 15 minut.