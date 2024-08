Powidła śliwkowe: smaczne i zdrowe

Powidła śliwkowe to tradycyjne przysmak, który jest idealnym dodatkiem do pieczywa, do naleśników, a także a także wielu innych potraw i ciast.Powidła węgierkowe są nie tylko smaczne ale także zdrowe.

Powidła śliwkowe przygotowane ze śliwek węgierek są pyszne i mają gęstą, kremową konsystencję. Śliwki, z których przygotowuje się powidła, są bogate w witaminy A, C, E, K oraz witaminy z grupy B. A także w błonnik i pierwiastki takie jak: wapń, magnez, fosfor, potas czy żelazo. To prawdziwa ”bomba witaminowa”.

Spożywanie powideł śliwkowych może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi, dzięki obecności naturalnych cukrów i niskiemuindeksowiglikemicznemu. Ponadto zawarty w nich błonnik wspiera pracę układu pokarmowego.

Śliwki zawierają również polifenole i antocyjany,które usprawniają procesy metaboliczne, zapobiegają wystąpienie wielu schorzeń oraz poprawiają zdrowie i ogólne samopoczucie. Zatem korzyści płynących z jedzenia powideł jest bardzo wiele.

Prosty przepis na smaczne powidła śliwkowe

Powidła śliwkowe to produkt niewątpliwie warty uwagi. Jak je przygotować by były smaczne? Powidła ze śliwek węgierek bez mieszania to świetne rozwiązanie dla każdego, kto uwielbia ich smak, a jednocześnie nie ma zbyt dużo czasu na ich przygotowanie. Jeśli szukasz dobrego przepisu na ten śliwkowy przysmak, to poniższy przepis z portalu DoradcaSmaku.pl jest dla ciebie.

Jak przygotować powidła śliwkowe bez mieszania

Przepis jest niezwykle prosty. Śliwki węgierki myjemy i usuwamy z nich pestki. Następnie kroimy i przekładamy do czystego garnka na owoce. Warto wybrać taki garnek, który nigdy wcześniej nie był przypalony - w tej sytuacji jest to niezwykle istotne.

Następnie owoceposypujemy cukrem (ilość cukru wedle uznania) oraz skrapiamy odrobiną octu. Całość przykrywamy i zostawiamy na 12 godzin. Po tym czasie gotujemy śliwki na małym ogniu przez 5-6 godzin lub też dużej. Czas gotowania zależy bowiem od tego, jaka konsystencja powideł jest naszą ulubioną.

Przygotowując powidła węgierkowe według tego przepisu, warto pamiętać, że podczas gdy garnek stoi na ogniu, absolutnie nie wolno mieszać owoców. Dopiero gdy zdejmiemy garnek z palnika, wówczas energicznie mieszamy lub miksujemy zagotowane powidła.

Gorące powidłaśliwkowe wkładamy do czystych, wcześniej przygotowanych słoiczków. Zakręcamy i pozostawiamy do góry dnem, aż wystygną. Jeśli widzimy że denko słoika nie chwyciło, wówczas. takie słoiki musimy zagotować.