Pierogi z owocami: świetny pomysł na smaczny obiad

Pierogi z owocowym nadzieniem to pomysł na bardzo smaczny, letni obiad. Lubią je zarówno dorośli, jak i dzieci. Smaczne, soczyste owoce otoczone delikatnym ciastem oraz polane słodką śmietanką i posypane (wedle uznania) odrobiną cukru, to doskonałe rozwiązanie, które przypadnie do gustu właściwie każdemu.

Pierogi z truskawkami czy jagodami to element polskiej tradycji. Kojarzą nam się z tradycyjną, polską domową kuchnią. Często przywołują na myśl wspomnienia z dzieciństwa. Nie bez powodu potrawa ta cieszy się bardzo dużą popularnością, i ma wielu miłośników w różnym wieku.

Dodatkowym atutem pierogów jest możliwość ich zamrożenia. Przygotowane pierogi z owocami można od razu wrzucić do wrzątku i podać na ciepło. Ale można je także przechowywać w zamrażarce. To zatem świetny pomysł na szybki obiad o każdej porze roku.

Dlaczego warto jeść pierogi z owocowym nadzieniem

Jedzenie pierogów z owocami sezonowymi ma wiele zalet, nie tylko smakowych ale również zdrowotnych. Owoce używane jako nadzienie do pierogów są bogate w witaminy takie jak: witamina A, witamina C oraz witaminy z grupy B. Dzięki temu jedzenie pierogów z owocami może wesprzeć układ odpornościowy, poprawić kondycję skóry a także wspomóc zdrowie naszych oczu.

Owoce to doskonałe źródło błonnika pokarmowego. Składnik ten wspomaga trawienie. Spożywanie pierogów z owocami może zatem wesprzeć zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Ponadto pierogi z owocami takimi jak: jagody, śliwki, maliny czy truskawki zawierają naturalną słodycz. Dzięki temu mogą być one zdrowszą alternatywą dla słodkich przekąsek. Zawartość naturalnych cukrów w owocach sprawia że przygotowując owocowe pierogi można ograniczyć dodawanie cukru lub w ogóle z niego zrezygnować.

Różnorodność owoców dostępnych na rynku, zwłaszcza w sezonie letnim, pozwala na wykonanie pierogów z takimi, które najbardziej nam smakują. Dla dzieci to idealna okazja do odkrywania nowych smaków. To również świetny sposób na urozmaicenie naszej diety. Dzięki temu możemy cieszyć się smakiem sezonowych owoców w różnych odsłonach. Poza tym w porównaniu do tradycyjnych pierogów, nadziewanych serem czy mięsem, te z owocami są lżejsze i mniejkaloryczne. Zatem idealnie sprawdzają się one jako letni, orzeźwiający posiłek – nie tylko obiad, ale także jako kolacja czy deser.

Prosty sposób na perfekcyjne pierogi z owocami

Przygotowanie pierogów z owocami jest dość proste. Bardzo ważne jest tutaj dobry przepis na ciasto. Jest jednak jeden trik, który warto wypróbować aby przygotowane przez ciebie pierogi były idealne.

Dobrym rozwiązaniem jest dodanie skrobi ziemniaczanej do nadzienia z owoców. Dzięki temu stanie się ono bardziej zwarte. Skrobia pochłania bowiem nadmiar wilgoci. Gdy dodamy odrobinę skrobi do pierogów, wówczas nie będą się one rozpadać podczas gotowania. Skrobia ziemniaczana pozwala także zachować soczystość i smak owoców, chroniąc je przed nadmiernym rozgotowaniem.

Przepis na smaczne pierogi z owocami

Jak przygotować smaczne pierogi z owocami. Jak podaje portal Kobiece Inspiracje, w tym celu będziemy potrzebować następujących składników.

Składniki do przygotowania pierogów z owocami

Przygotowanie ciasta na pierogi - składniki:

500 g mąki pszennej

250 ml ciepłej wody

1 jajko

2 łyżki oleju

1 łyżeczka soli

Składniki do przygotowania nadzienia do pierogów:

500 g świeżych owoców (truskawki, jagody, maliny, wiśnie)

(truskawki, jagody, maliny, wiśnie) około 50 g cukru (dobrać zależnie od słodkości owoców)

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

Dodatki do serwowania pierogów (wedle uznania):

200 ml kwaśnej śmietany

2 łyżki cukru pudru

świeża mięta

Przygotowanie pierogów z nadzieniem owocowym

Ciasto. Ciasto wyrabiamy, aż stanie się jednolite. Następnie przykrywamy je wilgotną ściereczką i odstawiamy na 30 minut.

Nadzienie. Owoce myjemy i osuszamy. Jeżeli nadzieniem są wiśnie, wówczas należy usunąć pestki. Truskawki i inne większe owoce używane do pierogów kroimy na mniejsze kawałki. Owoce wsypujemy do miski i dokładnie mieszamy z cukrem oraz skrobią ziemniaczaną.

Przygotowanie pierogów z nadzieniem. Ciasto rozwałkowujemy na powierzchni lekko przysypanej mąką, aż osiągnie ono grubość około 3 mm. Następnie wykrawamy w nim kółka przy pomocy szklanki lub odpowiedniej foremki. Na każdy wycięty kawałek nakładamy łyżeczkę nadzienia owocowego.Następnie składamy ciasto na pół i dokładnie zlepiamy brzegi. Możemy do tego użyć możemy w tym celu użyć gotowej formy lub np.: widelca.

Zagotowujemy wodę w garnku z odrobiną soli. Pierogi wrzucamy do wrzącej wody i pozostawiamy na około 2-3 minuty od momentu ich wypłynięcia na powierzchnię. Ugotowane pierogi wyjmujemy łyżką cedzakową i odkładamy na talerz.

Pierogi z owocami podajemy na ciepło. Możemy polać je kwaśną śmietaną z dodatkiem cukru pudru lub tradycyjnego białego lub brązowego cukru. Wedle uznania można je ozdobić również świeżymi listkami mięty.