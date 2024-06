Składniki

Ciasto:

3 szklanki mąki pszennej

25 dag masła

1/2 szklanki cukru pudru

6 żółtek

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka kakao

szczypta soli

Piana:

6 białek

1/2 szklanki cukru pudru

2 łyżki kisielu

Truskawki:

60 dag truskawek

2 łyżki kisielu

Przygotowanie

Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Dodajemy kisiel. Mieszamy.

Opłukane truskawki osuszamy na sitku, kroimy na pół, oprószamy kisielem.

Do mąki ścieramy masło na tarce o dużych oczkach. Dodajemy proszek, żółtka i cukier. Całość zagniatamy.

Ciasto dajemy do lodówki na 30 minut, dzielimy na trzy części. Do jednej części ciasta dodajemy łyżkę kakao. Drugą część ciasta zamrażamy. Trzecią część ciasta wałkujemy, po czym kładziemy na blachę 17 x 27 cm wyłożoną papierem do pieczenia.

Na ciasto jasne dajemy wałeczki z ciasta kakaowego. Następnie kładziemy warstwę piany, po czym wykładamy truskawki. Na sam wierzch ścieramy pozostałe ciasto z zamrażalnika.

Pieczemy około godziny w 170 stopniach Celsjusza.

Smacznego!