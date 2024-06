Składniki

2 duże jajka

3/4 szklanki majonezu

2 szklanki mąki pszennej

100 ml mleka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szklanka cukru

40 dag truskawek

1 duża łyżka kisielu

cukier puder

szczypta soli

Przygotowanie

Truskawki oprószamy dużą łyżką kisielu. Do jajek dodajemy cukier i szczyptę soli oraz ubijamy na puszystą masę. Do masy jajecznej dolewamy mleko, dodajemy proszek i majonez, po czym dokładnie mieszamy. Ciasto łączymy z mąką do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto wykładamy do formy wyłożoną papierem do pieczenia. Powierzchnię wyrównujemy, po czym wykładamy na nią truskawki.

Ciasto pieczemy ok. 50 minut w 170 stopniach Celsjusza. Po wyjęciu z piekarnika oprószamy wierzch ciasta cukrem pudrem.

Smacznego!