Składniki

3 jajka

szczypta soli

1,5 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki cukru

100 ml oleju

100 ml mleka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

40 dag truskawek

200 ml śmietany 30%

2 galaretki

3 łyżki cukru pudru

starta czekolada

Przygotowanie

Truskawki drobno kroimy, a jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę. Dolewamy do niej olej i mleko, dodajemy proszek oraz mąkę porcjami, cały czas ucierając.

Ciasto wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię i rozkładamy na niej truskawki. Tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika na 30-40 minut.

Przechodzimy do przygotowania pianki. Galaretki (truskawkowe albo dobrane według ulubione smaku) rozpuszczamy w 250 ml wody, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem i dolewamy galaretkę. Całość dokładnie mieszamy. Warto odczekać kilka minut, aż pianka stężeje.

Wykładamy piankę na ciasto. Wierzch posypujemy startą czekoladą. Ciasto wkładamy do lodówki na 2 godziny.

Smacznego!