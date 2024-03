Perfekcyjnie słodki, ale nie przesłodzony. Z nutą wanilii, domowy, pachnący. Prosty - tu nie ma zbędnej filozofii. Ten sernik sprawdzi się na absolutnie każdą okazję, chociaż teraz polecamy go szczególnie na Wielkanoc. Przepis poniżej - dzielimy się także recepturą na idealną czekoladową polewę.

SKŁADNIKI DO MASY:

1 kilogram twarogu sernikowego - sprzedawanego zazwyczaj w wiaderku

8 jaj (najlepiej w temperaturze pokojowej)

1/2 kostki masła (najlepiej w temperaturze pokojowej)

1 szklanka cukru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżki kaszy manny

1 szczypta soli

3 saszetki cukru wanilinowego

+ opcjonalnie - rodzynki

+ na spód - kilka opakowań herbatników

Do powyższych proporcji idealna będzie forma o wymiarach 36 centymetrów na 24 centymetry.

WYKONANIE:

Żółtka oddziel od białek. Masło, żółtka, cukier - zwykły i wanilinowy - utrzyj mikserem na gładką masę. Dodaj ser twarogowy i opcjonalnie rodzynki oraz szczyptę soli. Nadal miksuj. Dosyp mąkę ziemniaczaną, kaszę mannę. Ubij na sztywno białka i dodaj do masy.

Na spód formy wyścielonej papierem do pieczenia rozłóż równo herbatniki.

Wylej masę do formy i piecz w 180 stopniach przez 40 minut z termoobiegiem. Kiedy ciasto już wyrośnie, wyłącz piekarnik i zanim wyciągniesz z niego sernik, pozwól mu kilka chwil odpocząć w rozgrzanym piekarniku. Możesz uchylić drzwiczki - chodzi o to, by stopniowo chłodzić sernik. W ten sposób nie opadnie.

Ciasto możesz oprószyć cukrem pudrem lub użyć ulubionej polewy. My szczególnie polecamy intensywnie czekoladową, gładką i podbijającą smak sernika. Wypróbuj nasz przepis:

POTRZEBUJESZ:

100 gramów czekolady

100 mililitrów śmietany 30%

Rozgrzej śmietanę i rozpuść w niej czekoladę. Masą polej chłodny sernik.

Smacznego!