Pączki tradycyjne są niezwykle pracochłonne, a ich przygotowanie wymaga olbrzymiej wprawy. Dlatego takim powodzeniem cieszą się wypieki alternatywne. Ten przepis na pączki holenderskie może cię zaskoczyć. Co dodają do ciasta w Królestwie Niderlandów?

Z rodzynkami i jabłkiem

Kuchnia holenderska nie cieszy się dobrą sławą. Jednak i w tym kraju je się pączki - oliebollen - które cieszą się sławą prekursorów donatów, czyli amerykańskich pączków z dziurką. Przepis na oliebollen zabrali do Stanów Zjednoczonych holenderscy emigranci. Co wyróżnia te pączki? Są niezwykle puszyste i mają dodatki, których nie spotyka się w innych pączkach. To jabłka i rodzynki. Nadzienie już nie jest potrzebne. Podobnie, jak tradycyjne pączki, smaży się je w głębokim tłuszczu. Mamy przepis na ten smakołyk od Szymona Czerwińskiego, kucharza i uczestnika programu MasterChef. Wszyscy zajadali się nimi w studiu Dzień dobry TVN.

Przepis Oliebollen, czyli holenderskie pączki

Składniki:

450 g mąki pszennej tortowej

250 ml mleka

50 g świeżych drożdży

duże jabłko

150 g rodzynek

łyżka cukru waniliowego i łyżka cukru

jajko i 2 żółtka

sól, cynamon, cukier puder do smaku

łyżka spirytusu

kandyzowana skórka z pomarańczy

olej lub smalec do smażenia,

Przygotowanie:

Rozpocznij od przygotowania zaczynu. Do miski dodaj 3 łyżki mąki, łyżkę cukru oraz 150 ml ciepłego mleka i drożdże. Składniki dokładnie wymieszaj. Odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 20 minut. Do miski przesiej pozostałą mąkę, a także sól. Doda jajka oraz żółtka i cukier. Wlej pozostałe mleko, zaczyn oraz spirytus. Kolejno dodaj rodzynki do 50 % całości w misce, jabłko pokrojone w drobną kostkę (10% całości w misce), skórkę kandyzowaną. Wymieszaj całość składników na jednolitą masę, możesz użyć miksera z hakiem. Wyrobione ciasto odstaw na 70 minut do wyrośnięcia. Rozgrzej olej lub smalec. Do wykładania pączków holenderskich użyj natłuszczonej łyżki. Druga łyżką zdejmuj ciasto na tłuszcz. Smaż przez około 6 minut i przełóż na wyłożony papierem kuchennym talerz. Usmażone i odtłuczone pączki obtocz w cukrze pudrze z cynamonem.