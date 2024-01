Ozorki w sosie chrzanowym? Za tym daniem nie wszyscy tęsknią, ale w czasach PRL było ono bardzo popularne.

Niekoniecznie z ozorkami, ale sos chrzanowy można a nawet warto wykorzystywać także do jajek, pieczeni, ryb, pasztetów, wędlin. Jak go przygotować na zimno, a jak na ciepło?

Chrzan jak żeń-szeń

Chrzan często kojarzy się tylko jako dodatek do wędlin, tradycyjnie jemy go na Wielkanoc. Kiedyś był bardzo popularny w kuchni polskiej. Od setek lat wiadomo, że chrzan wzmacnia odporność, zapobiega infekcjom, łagodzi ich przebieg. Gdy tylko zaczyna się infekcja, wzbogać nim posiłki. Jest szansa, że uda się zatrzymać przeziębienie. Chrzan nie bez powodu jest nazywany słowiańskim żeń-szeniem. Pobudza też trawienie i apetyt, dlatego dobrze go jeść do tłustych, ciężkostrawnych potraw. Chrzan można mieszać z serkiem śniadaniowym i serwować na kanapce. Jest też dobrą bazą do sosów, zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Do jajek i sztuki mięsa

Jajka na twardo i sos chrzanowy to od lat bardzo popularne połączenie. Podobnie jak sztuka mięsa w sosie chrzanowym.

Takie dania serwowane były w domach, ale też w restauracjach i na stołówkach. Sos chrzanowy do wspomnianych potraw podawany był zazwyczaj na ciepło. Do wędlin przygotowywano go na zimno. Chcesz sobie przypomnieć jego smak? Mamy przepisy. Wykorzystuj do nich gotowy chrzan, ale taki który ma największą zawartość chrzanu w składzie.

Sos chrzanowy na zimno

Składniki:

2 łyżki chrzanu

3 łyżki majonezu

4 łyżki kwaśnej śmietany 18%

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj. Sos najlepiej podawać schłodzony.

Sos chrzanowy na ciepło

Składniki:

4 łyżki chrzanu

szklanka śmietany 18 proc.

2 łyżki masła

2 łyżki mąki pszennej

2 szklanki bulionu

sól, pieprz i cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Zagotowuj bulion, dodaj stopniowo śmietanę, cały czas mieszając. Na patelni rozpuść masło, dodaj mąkę, przygotuj zasmażkę. Smaż, cały czas mieszając i stopniowo dodawaj bulion ze śmietaną. Na koniec dodaj chrzan (ilość do smaku). Sos dopraw solą, pieprzem i cukrem. Wymieszaj i zagotuj.