Podstawowym składnikiem grzańców bezalkoholowych są owocowe soki lub kompoty, które możesz przygotować z mrożonych owoców. Gdy zdecydujesz się na gotowy sok, pamiętaj, by go nie podgrzewać mocniej, niż do ok. 45-50 stopni Celsjusza. Nie powinno się go gotować. Straci wtedy smak, ale też witaminy. Gdy chcesz przygotować grzaniec na bazie własnego kompotu, np. na bazie mrożonych wiśni, wtedy zagotuj całość. Do takich napojów można dodawać dokładnie takie same przyprawy i inne dodatki, jak do grzańców tradycyjnych. To przede wszystkim korzenne przyprawy, miód, plasterki świeżych cytrusów czy jabłek, suszone owoce, migdały. Takie grzańce rozgrzewają, poprawią nastrój. Sprawdzą się nawet przy infekcjach lub po solidnym przemarznięciu.

A kiedy jesteś na diecie…

Jeśli kontrolujesz ilość kalorii, zmniejsz ilość miodu lub zastąp go ksylitolem. Słodki smak zapewni też cynamon lub suszone owoce, np. figi czy żurawina. Warto również wymieniać dodatki - postaw na te, których lubisz używać do zimowej herbaty. Dobrze mieć pod ręką imbir, anyż, kardamon, a także suszone śliwki, morele, żurawinę i rodzynki. Do grzańców, zwłaszcza na bazie soku jabłkowego pasują też gałązki świeżego rozmarynu.

Grzaniec na bazie soku jabłkowego

500 ml soku jabłkowego

2 laski kory cynamonu

6 goździków

kawałek świeżego imbiru do smaku

skórka obrana z połowy pomarańczy

sok z połowy pomarańczy

gałązka świeżego rozmarynu

Obierz imbir i pokrój go w plasterki. Pomarańczę wyparz, przekrój na połowę. Z jednej wyciśnij sok, z drugiej zetrzyj skórkę. Do garnka wlej sok jabłkowy i sok z pomarańczy. Dodaj cynamon, goździki, plasterki imbiru, skórkę pomarańczową, a na koniec rozmaryn. Podgrzej, a potem przelej do kubków.

Grzaniec

1 l wody

500 g mrożonych wiśni

jabłko

po kilka plasterków cytryny i pomarańczy

2 laski cynamonu

anyż, kardamon, ziarenka wanilii do smaku

3 łyżki miodu

Wodę wlej do garnka i dodaj jabłko pokrojone w ćwiartki, wiśnie, cynamon i pozostałe przyprawy. Zagotuj całość. Do grzańca dodaj plastry cytrusów. Odstaw napój, by nieco ostygł. Po tym możesz dosłodzić go miodem.