Klasyczne danie typu fast food? Burger, czyli chrupiąca bułka, soczysty kotlet, sezonowe warzywa i aromatyczny sos. Jesienią łatwo go zmodyfikować. – Pamiętajmy, że szlachetne produkty, takie jak leśne grzyby, wymagają równie szlachetnej oprawy. Wybierając produkty, z którymi chcemy je połączyć – jak np. żółty ser – zwróćmy uwagę na ich skład. Najlepszy ser wyprodukowany jest wyłącznie z mleka, soli, bakterii fermentacji mlekowej i podpuszczki mikrobiologicznej – podkreśla Ewa Polińska, MSM Mońki. – Produkty „seropodobne” nie tylko nie dostarczają nam żadnych wartości odżywczych, ale mogą wręcz zabić smak pozostałych składników – przestrzega Ewa Polińska.

Alternatywa dla burgera

Jedną z alternatyw klasycznego burgera może być kotlet z pieczarek z dodatkiem grzybów leśnych, którego smak możemy wzmocnić plasterkami sera pleśniowego. Tradycjonaliści mogą pozostać przy ulubionej wołowinie, której smak z pewnością uzupełni plaster dobrej jakości sera i odrobina wytrawnej konfitury z żurawiny. Ciekawym dodatkiem do wielu klasycznych dań serwowanych jesienią jest puder z suszonych leśnych grzybów. Proszek możemy dodawać także do burgerów, zarówno mięsnych, jaki i warzywnych.

Pomysły na frytki

Jesienią królują warzywa korzeniowe. Choć wyglądają niepozornie, to prawdziwe bogactwo smaków i składników odżywczych. Tym bardziej, gdy upieczemy je z dodatkiem dobrej jakości olejów w piekarniku. Pieczone słupki marchewek, batatów, dyni, pietruszki, selera, topinamburu i buraków, z powodzeniem zastąpią klasyczne frytki z ziemniaków. Taka przekąska to doskonały pomysł, by przemycić do diety dziecka więcej warzyw. Do pieczonych warzyw korzeniowych doskonale pasują sosy na bazie żółtego sera oraz suszonych lub świeżych ziół. Samodzielnie przygotowany domowy sos, wypełniony wyłącznie naturalnymi składnikami, jest najlepszą alternatywą dla powszechnie dostępnych sosów butelkowanych. – Jesienna feeria kolorów i aromatów zachęca do kulinarnych eksperymentów. Przygotowując dania z dodatkiem żółtego sera nie bójmy się łączyć różnych gatunków – podpowiada Ewa Polińska, MSM Mońki.

Pizza na szybko

Pizza, którą da się przygotować w ekspresowym tempie, z pewnością uratuje każde spotkanie towarzyskie. Choć zdaniem koneserów najpyszniejsza pizza to ta wyciągnięta prosto z kamiennego pieca, to domowej wersji pizzy z piekarnika naprawdę niczego nie brakuje, no i nie trzeba wychodzić z domu w pochmurny dzień. Sekretem są tu najwyższej jakości składniki. Do pizzy warto wykorzystać grzyby, pieczoną dynią, pomidory, roztopione sery z dodatkiem suszonych ziół. A co z ciastem? Gdy chcemy przygotować pizzę szybko, dobrą alternatywą jest gotowe ciasto francuskie, które jest też idealne na pizzopaluchy z dodatkiem ciągnącego sera.

Pizzopaluchy z serem

1 arkusz ciasta francuskiego

100 g passaty pomidorowej

200 g sera Aldamer

100 g salami

sól, cukier, oregano do smaku

50 g stopionego masła

Ciasto francuskie przekrój na pół. W garnku podgrzej passate pomidorową i dopraw do smaku. Jeden arkusz ciasta posmaruj sosem pomidorowym i posyp startym serem żółtym oraz ułóż plastry salami. Posypujemy oregano. Całość przykryj drugą połową ciasta francuskiego i delikatnie dociśnij. Wierzch posmaruj roztopionym masłem, a następnie radełkiem wycinaj plastry. Każdy z nich zawijaj wokół własnej osi. Układaj na papierze do pieczenia i piecz w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez 25-30 minut.

Dip serowy

200 g (2 opakowania) serka topionego MSM Mońki

łyżeczka papryki

1/3 szklanki mleka

ewentualnie łyżeczka parmezanu

duża paczka nachosów

Do garnka wlej mleko i włóż serki topione. Całość podgrzej na małym ogniu i mieszaj aż do połączenia składników. Następnie dodaj paprykę i parmezan. Wymieszaj i podawać z nachosami lub frytkami z warzyw.