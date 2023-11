Serniki dyniowe z rozmachem weszły w szeregi jesiennych deserów, zastępując klasyczne wypieki z rodzynkami. Dyniowy rarytas ma dwie, kluczowe zalety – łatwość przygotowania i dostępność głównego składnika. Jaka dynia na sernik? Najczęściej wybierany gatunek to dynia odmiany Hokkaido, ale zamiennie można użyć również dyni piżmowej lub słodkiej, japońskiej.

Reklama

Sernik z dyni – podstawowy przepis

Jak przygotować puree z dyni?

Kluczowy składnik, czyli dyniowe puree można w prosty sposób przygotować samodzielnie. Dynię da się łatwo upiec lub ugotować i poddusić. W pierwszym przypadku należy pokroić dynię w kostkę i usunąć ziarna, a następnie ułożyć skórką do dołu na blasze piekarnika (temp. 180°C, czas pieczenia ok. 30 minut, do miękkości). W wersji alternatywnej pokrojoną dynię można dusić pod przykryciem przez kilkanaście minut. Upieczone lub ugotowane kawałki dyni należy zmiksować na jednolitą masę.

Reklama

Reklama

Pozostałe składniki na sernik dyniowy:

ok. 700 g sera twarogowego z wiaderka (zamiennie – tłusty lub półtłusty twaróg, zmielony dwukrotnie),

ok. 150 g cukru białego (zamienniki: cukier trzcinowy, cukier brązowy),

1 łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

3-4 jajka,

przyprawy: odrobina cynamonu, zmielonych goździków i przyprawy do piernika,

szczypta soli,

spód sernika – 200 g herbatników, 80 g masła, 1 łyżka kakao.

Przygotowanie masy

W pierwszej kolejności należy przygotować spód sernika. Zmielone herbatniki należy połączyć z rozpuszczonym masłem i kakao, a następnie wyłożyć na spód tortownicy (średnica 24-26 cm). Gotowy spód trzeba schłodzić w lodówce.

Puree z dyni łączymy z twarogiem, dodajemy przyprawy, szczyptę soli, cukier i mąkę ziemniaczaną – całość mieszamy. Jajka należy dodawać pojedynczo miksując pulpę na niskich obrotach, co zapobiegnie napowietrzaniu się masy. Jednolitą, gładką masę należy wyłożyć na herbatnikowy spód. Całość można wygładzić szpatułką. Zalecany czas pieczenia w piekarniku nagrzanym do ok. 170°C to ok. 50-60 minut. Warto pamiętać o konieczności przestudzenia gotowego wypieku – wystarczy lekko uchylić drzwiczki piekarnika na ok. 15 minut.

Z czym podawać sernik dyniowy?

Sernik dyniowy najlepiej smakuje w wersji schłodzonej – chociaż zdarzają się i amatorzy ciepłego wypieku. Deser najczęściej dekoruje się:

bitą śmietaną,

startą gorzką lub białą czekoladą,

startym cynamonem,

masą kajmakową i orzechami,

cukrem pudrem,

kruszonką,

frużeliną.

Schłodzony sernik dyniowy będzie najlepiej smakował z kawą, gorącą czekoladą lub białym winem. Wersja "light"to zestaw z zieloną herbatą lub jesienną herbatką owocową z żurawiną, owocami róży, liściem maliny i skórką pomarańczową.