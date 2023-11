Chałwę często kojarzymy z Grecją czy Turcją, gdzie jest bardzo popularna. Jednak jej pierwotna wersja powstała w Indiach. Jest wytwarzana z nasion roślin oleistych, najczęściej z sezamu, migdałów czy słonecznika. Najbardziej znana jest wymieniona jako pierwsza chałwa sezamowa.

Jej główny składnik to nasiona sezamu, które są prażone i mielone na pastę o nazwie tahini. Ta pasta sezamowa wykorzystywana jest także do innych potraw, m.in. do pasty z ciecierzycy czyli humusu. W przypadku chałwy, mieszana jest z cukrem lub miodem oraz dodatkami. W chałwach przemysłowych często słodzi się chałwy syropem glukozowo-fruktozowym. Gdy kupujemy gotowe produkty warto zwracać uwagę na ich skład. Mimo dużej dawki słodyczy ten przysmak uchodzi jednak wśród deserów za wartościowy, zwłaszcza ten wytwarzany według tradycyjnych receptur. Dlaczego czasami można sobie na niego pozwolić?

Co zawiera chałwa?

Chałwa z sezamu czy słonecznika, dzięki tym nasionom zawiera wiele cennych składników. Są one bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i białka, a także witaminy E oraz witamin grupy B. Mają też magnez, żelazo, cynk i fosfor. Jak na deser to dobry skład. Jednak nie można zapominać, że chałwa jest też tłusta i kaloryczna. Duży wpływ na to też mają tak smaczne dodatki, jak orzechy, kakao czy suszone owoce. W każdym razie 100 g chałwy może mieć ok. 500 kcal.

Dlatego mimo, że chałwa jest produktem bogatym w tłuszcze roślinne, które mają korzystny wpływ na zdrowie serca i naczyń krwionośnych, lepiej pozwalać sobie na nią sporadycznie i w małych ilościach. Od czasu do czasu wystarczy mały kawałek do kawy. Miłośnicy tego deseru mogą go też przygotować w domu. Polecamy wykorzystać do niego nasiona słonecznika. Chałwa słonecznikowa ma delikatniejszy smak niż sezamowa, ale również zawiera dużo składników odżywczych. Przepis jest prosty.

Przepis na domową chałwę

300 g ziaren słonecznika

100 g płynnego miodu

ulubione dodatki: łyżka skórki pomarańczowej, łyżeczka kakao, rodzynki, orzechy, żurawina, aromat waniliowy

Ziarenka słonecznika upraż na suchej patelni, mieszaj, by się nie przypaliły. Następnie przełóż je do innego naczynia, by dobrze przestygły. Wystygnięte ziarenka blenduj partiami na piasek. Do zmielonych ziaren dodaj miód, dokładnie wymieszaj. Powinna powstać masa o dość gęstej konsystencji, dodaj wybrane dodatki i ponownie wymieszaj. Masę przełóż do pojemnika wyłożonego folią aluminiową. Dociśnij ją i schładzaj w lodówce przez kilka godzin. Potem z łatwością pokroisz ją w plasterki.