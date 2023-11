Lukrecja pozyskiwana z korzenia rośliny o tej nazwie jest bardzo słodka, około 30-50 razy słodsza od cukru i z tego powodu często używa się jej w przemyśle spożywczym jako środka słodzącego. Jest składnikiem wielu produktów, takich na przykład jak:

CUKIERKI . Lukrecja to składnik różnego rodzaju słodyczy, szczególnie popularnych w krajach skandynawskich.

. Lukrecja to składnik różnego rodzaju słodyczy, szczególnie popularnych w krajach skandynawskich. HERBATA . Niektóre rodzaje herbat zawierają lukrecję, która dodaje im słodkiego i jednocześnie lekko gorzkiego, korzennego aromatu.

. Niektóre rodzaje herbat zawierają lukrecję, która dodaje im słodkiego i jednocześnie lekko gorzkiego, korzennego aromatu. NAPOJE ALKOHOLOWE . Niektóre likiery i piwa dzięki dodatkowi lukrecji zyskują unikalny smak, porównywalny do smaku anyżu.

. Niektóre likiery i piwa dzięki dodatkowi lukrecji zyskują unikalny smak, porównywalny do smaku anyżu. PRODUKTY PIEKARNICZ E. Lukrecja może być również używana jako dodatek do ciast i innych wypieków.

E. Lukrecja może być również używana jako dodatek do ciast i innych wypieków. LEKI. Sproszkowany korzeń lukrecji dodaje się także do niektórych leków, szczególnie tych stosowanych do leczenia problemów z układem pokarmowym, ze względu na właściwości lukrecji – przeciwzapalne i łagodzące.

Reklama

Reklama

Cenny korzeń

Lukrecja jako roślina uprawna znana jest od starożytności i od tego czasu zna ją tradycyjna medycyna. Należy do rodziny bobowatych, cieszy oko fioletowymi lub liliowymi kwiatami, a nasiona wydaje w strąkach. Jednak ani jej kwiaty, ani nasiona nie są tak doceniane jak jej korzeń.

Korzeń lukrecji zawiera szereg związków z grup flawonoidów, saponin, polifenoli i rozmaitych związków lotnych, które wchodzą w skład olejków eterycznych. Najważniejszym i najbardziej przydatnym z praktycznego punktu widzenia składnikiem lukrecji jest saponina o nazwie glicyryzyna. Naukowcy zwracają uwagę na przeciwzapalne właściwości tego związku. Glicyryzyna ma również działanie przeciwwirusowe, poprawia wygląd skóry i – chociaż jest bardzo słodka – reguluje poziom cukru w organizmie. To właśnie glicyryzyna odpowiada za słodki smak lukrecji.

Zdradliwa słodycz

Reklama

Miłośnicy produktów słodzonych lukrecją często zapominają jednak, że nie powinna być ona spożywana w nadmiarze. Za dużo lukrecji może bowiem negatywnie odbić się na zdrowiu. Lekarze alarmują, że glicyryzyna może zatrzymywać wodę w organizmie, co z kolei często prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi, a w skrajnych przypadkach nawet do problemów z sercem. Dlatego zaleca się umiarkowane spożywanie produktów zawierających lukrecję, szczególnie osobom cierpiącym na nadciśnienie, zmagającym się z miażdżycą czy z rozmaitymi problemami kardiologicznymi.

Według Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dorośli, którzy spożywają regularnie i przez dłuższy czas co najmniej 100 mg glicyryzyny dziennie (co odpowiada około 50 g lukrecji), mogą narażać się na ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych, jak podwyższone ciśnienie krwi czy zaburzenia równowagi elektrolitowej. Dopuszczalne dawki dla dzieci są proporcjonalnie mniejsze, w zależności od masy ciała.