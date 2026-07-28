Dziennik Gazeta Prawana logo

Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące i złote racuszki z kurczaka

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
33 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
placki
Placki z piersi kurczaka to pyszne i szybkie danie obiadowe/Shutterstock
Na wtorkowy obiad proponujemy danie, które, łączy kilka ulubionych przez Polaków dań. Placki i naleśniki to potrawy kultowe - na słodko lub wytrawne. We wtorek robimy na obiad racuszki z piersi kurczaka, czyli połączenie idealne.

Gdy przychodzimy po pracy do domu, mamy ochotę w miarę szybko zjeść coś dobrego i ciepłego. Ważne też, żeby przygotowanie obiadu nie zajęło wiele czasu i by danie nie było drogie. Mamy dla Was świetną propozycję na wtorek.

Smaczny obiad dla rodziny

Placuszki i racuchy kojarzą nam się z ciepłem domowego ogniska. To idealny komfort food. Po ich zjedzeniu rodzina będzie zadowolona. W samych placuszkach z piersi kurczaka przemycimy trochę warzyw. Jeśli do placuszków podamy jeszcze ugotowane warzywa i jakąś surówkę, będziemy mieć pełnowartościowy, świetnie zbilansowany obiad. I przy tym niedrogi, a składniki kupimy w pobliskim sklepie.

Śniadanie jak dla prawdziwego cesarza, czyli wykwintny i pyszny omlet po austriacku
Śniadanie jak dla prawdziwego cesarza, czyli wykwintny i pyszny omlet po austriacku

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące i złociste racuszki z kurczaka

Składniki

  • 2 duże piersi z kurczaka
  • posiekana zielenina - koperek, pietruszka
  • połowa papryki czerwonej świeżej
  • duża cebula
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • łyżka mąki ziemniaczanej
  • 10 dkg sera żółtego startego na tarce,
  • 2 jajka
  • łyżka majonezu
  • olej do smażenia

Przygotowanie

Piersi z kurczaka kroimy w drobną kostkę. Jajka roztrzepujemy z mąką ziemniaczaną i pszenną oraz majonezem. Ciasto doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy do masy pokrojonego kurczaka i odstawiamy na chwilę. Potem wrzucamy posiekane drobno warzywa - cebulę i paprykę - oraz posiekaną zieleninę. Dodajemy również starty ser. Starannie mieszamy. Rozgrzewamy olej na patelni. Na rozgrzany olej nakładamy łyżką stołową masę mięsną - 1 placuszek to ok. 1,5 łyżki. Racuszki z piersi kurczaka smażymy na złoty kolor z obu stron. Odsączamy z oleju na ręczniku papierowym.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Powiązane
Sałatka z ogórków i pomidorów od lat gości na polskich stołach, jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy takie połączenie jest dobrym pomysłem. Dietetycy rozwiewają wątpliwości
leczo
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne leczo jak u mamy
Zawsze pysznie i prosto. Sałatka z kopru włoskiego, pomarańczy i łososia
Knedle z morelami
Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Złociste knedle z morelami
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące i złote racuszki z kurczaka »
Zobacz
|
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Lexus LBX reflektor SUV cena
Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale
Nowa Toyota Corolla
Znika wielki problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj