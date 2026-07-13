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Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:30
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fasolka
Żółta fasolka szparagowa/Shutterstock
Mamy pełnię lata, a stoiska są pełne pysznych, świeżych i kolorowych warzyw. Teraz są najlepsze. Smakują przygotowane w najprostszy sposób. Wiele z nich, tak jak np. żółta fasolka szparagowa, podczas gotowania tracą przepiękny kolor. Wiemy, jak sprawić, by nadal były piękne, a przy tym smaczne. To zaskakująco prosty trik.

Żółta fasolka szparagowa zachwyca słonecznym kolorem. Jest przy tym bardzo smaczna. Wystarczy naprawdę niewiele, by cieszyć się jej smakiem. Chwila nieuwagi może ją jednak pozbawić pięknego wyglądu. Jeden prosty trik uratuje jej idealny kolor. Wystarczy dodać do gotującej się wody jeden składnik.

Zalety żółtej fasolki szparagowej

Żółta fasolka szparagowa to niskokaloryczne warzywo, które ma mnóstwo składników odżywczych. Jest delikatniejsza w smaku niż zielona fasolka szparagowa; ma też mniej włókien. Warzywo to ma dużo błonnika, potasu oraz wiele witamin, m.in. A, C i K.

Dlatego gotowana żółta fasolka szparagowa blednie

Żółta fasolka szparagowa traci swój piękny kolor, bo za długo ją gotujemy. Nie tylko blednie i szarzeje, ale traci też składniki odżywcze. Co zrobić, by żółta fasolka szparagowa zachowała jak najwięcej witaminy i nadal była słonecznie żółta?

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Zróbmy tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa kolor

Gdy gotujemy żółtą fasolkę szparagową, dobrze jest dodać do około 4 litrów wrzącej wody 1 łyżkę soku z cytryny oraz około 1,5 łyżki soli. Dzięki temu fasolka zachowa piękny, żółty kolor. Ważny jest też czas gotowania. Żółta fasolka szparagowa zazwyczaj potrzebuje od 8 do 10 minut gotowania i już możemy ją jeść.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gotowanieporadyfasolka szparagowa
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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