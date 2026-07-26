Zawsze pysznie i prosto. Sałatka z kopru włoskiego, pomarańczy i łososia

Składniki na sałatkę z kopru włoskiego i pomarańczy z łososiem (dla 4 osób):

- 2 duże bulwy kopru włoskiego, - 2 pomarańcze, - 4 filety z łososia bez skóry, każdy o wadze około 120-150 g, - 2 łyżki masła, - 1 łyżka nasion kopru włoskiego, - 2 łyżki różowego pieprzu, - sok z ½ - 1 cytryny, - 2-3 łyżki oliwy z oliwek, - sól. Opcjonalnie: - 1-2 łyżki białego octu balsamicznego, - 1-2 łyżki ouzo.

Wykonanie sałatki z kopru włoskiego i pomarańczy z łososiem

1. Lekko upraż nasiona kopru włoskiego na suchej patelni, aż będą aromatyczne, a następnie odstaw do przestygnięcia. Powtórz tę czynność z ziarnami różowego pieprzu, lekko miażdżąc kilka z nich. Nie praż ich zbyt długo - nie powinny się przebarwić! 2. Drobno zetrzyj lub obierz skórkę z jednej z umytych pomarańczy i odłóż na bok. Otartą ze skórki pomarańczę podziel na cząstki i usuń z nich biały nabłonek. Drugą pomarańczę również podziel na cząstki i dłońmi wyciśnij z nich sok. 3. Oderwij delikatne gałązki kopru włoskiego od bulwy. Odłóż kilka ładnych gałązek do dekoracji, a resztę gałązek posiekaj. 4. Następnie drobno pokrój bulwy kopru włoskiego, włóż je do miski, wymieszaj z odrobiną soku z cytryny, dodaj sól i ugniataj, aby koper włoski lepiej wchłonął sos. Dodaj cząstki pomarańczy. 5. Rozpuść masło w dużym rondlu na średnim ogniu. Dodaj nasiona kopru włoskiego do masła i pozwól mu się krótko spienić. Dopraw łososia solą z obu stron, dodaj go do rondela, i wlej ouzo. Ponownie pozwól, aby wszystko się krótko spieniło. Następnie zmniejsz ogień, aby łosoś się nie smażył, ale lekko gotował do pięknego, delikatnego różowego koloru przez około 5 do 8 minut. Często polewaj łososia gorącym masłem z obu stron. Dodaj połowę ziaren różowego pieprzu, dwie łyżki soku pomarańczowego i jedną łyżkę soku z cytryny. 6. Wyjmij łososia z rondla; nie powinien być całkowicie ugotowany, ale raczej miękki, półprzezroczysty i różowy w środku. Pokrój na kawałki wielkości kęsa. 7. Polej kawałki łososia odrobiną płynnego masła ouzo z przyprawami, w którym się smażył. 8. Energicznie wymieszaj pozostałe masło ouzo z przyprawami, oliwą z oliwek, sokiem z cytryny, pozostałym sokiem pomarańczowym i lekko zmiażdżonymi ziarnami różowego pieprzu, aby uzyskać dressing. Dopraw solą, w razie potrzeby dodaj odrobinę białego octu balsamicznego i wmieszaj posiekany koper włoski. Polej dressingiem pomarańcze i drobno pokrojone bulwy kopru włoskiego, a następnie wymieszaj. Delikatnie wmieszaj kawałki łososia i udekoruj gałązkami kopru włoskiego oraz kilkoma ziarnami różowego pieprzu.