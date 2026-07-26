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Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne leczo jak u mamy

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
43 minut temu
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leczo
Leczo najlepiej smakuje latem/Shutterstock
Na niedzielny obiad proponujemy danie, które najlepiej smakuje latem. Jest aromatyczne i pożywne. Potrzebujemy do niego dużo kolorowej papryki, pomidory i kawałek dobrej kiełbasy. Leczo, potrawa rodem z kuchni węgierskiej, stało się bardzo popularne w czasach PRL, gdy często wyjeżdżano właśnie na Węgry.

Z leczo jest trochę tak, jak z bigosem - każdy robi je trochę inaczej. Tak samo jak bigos leczo zyskuje na smaku, gdy trochę postoi, ale świeżo przygotowane też jest pyszne.

Leczo - węgierski specjał

Leczo ( lecsó) to węgierski przysmak. Gęsta warzywna potrawka, pełna papryki, pomidorów i cebuli. Najlepiej smakuje latem, gdy można kupić dojrzałe soczyste pomidory, jędrne cukinie i bakłażany, intensywną w smaku paprykę i chrupiącą, słodką cebulę. Leczo jest kolorowe, smakowite i robi się je naprawdę szybko. To sycąca, jednogarnkowa potrawa. Można leczo przygotować w wersji wegetariańskiej lub z mięsną wkładką. Na początku była to prosta potrawa, którą jadali latem węgierscy rolnicy - wrzucali do garnka warzywa, które akurat były pod ręką i dusili je na smalcu. Potrawa była tak pyszna, że szybko z chłopskich chat powędrowała do miast. W PRL przepis na leczo przywędrował do polskich kuchni za sprawą wakacji nad Balatonem i wycieczek do Budapesztu.

Smaczny obiad dla rodziny

Radzimy przygotować więcej leczo. Świetnie smakuje na drugi dzień. Leczo podajmy np. z kromką chrupiącego chleba lub ze świeżą bułką. Pieczywem będziemy mogli zebrać z talerza pyszny, aromatyczny sos. Można też zjeść leczo z ryżem lub ziemniakami. Leczo to gulasz z warzyw z niewielką ilością sosu z pomidorów. Dodaje się do tego sproszkowaną paprykę, a całość smaży na smalcu. Mięsa się do leczo nie dodawało. W Polsce rozpowszechniła się wersja z kiełbasą. Mamy więc od razu pełnowartościowy obiad z odpowiednią porcja białka.

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne leczo jak u mamy

Składniki

  • cztery papryki - np. dwie czerwona, jedna żółta, jedna zielona
  • 3 cebule
  • kilogram pomidorów
  • 1 mała cukinia
  • dwa ząbki czosnku
  • pół kg dobrej, chudej kiełbasy
  • trzy łyżki smalcu
  • łyżka słodkiej papryki w proszku
  • łyżeczka ostrej papryki
  • sól

Przygotowanie

Siekamy cebulę i czosnek. Czyścimy paprykę z gniazd nasiennych i kroimy ją w paski. Kroimy w grubą kostkę kiełbasę. Pomidory parzymy wrzątkiem i zdejmujemy z nich skórę, potem kroimy na kawałki - nie muszą być ani małe, ani równe. Cukinię myjemy i kroimy w półplasterki. W większym garnku o grubym dnie rozgrzewamy smalec. Podsmażamy na nim cebulę z czosnkiem. Gdy się zeszkli, dodajemy kiełbasę i podsmażamy. Potem dodajemy pomidory, garnek przykrywamy i dusimy pomidory z cebulą i kiełbasą na niewielkim ogniu. Gdy się pomidory rozpadną, dodajemy pokrojoną paprykę, pokrojoną cukinię, dosypujemy paprykę, doprawiamy solą i dusimy dalej pod przykryciem na niewielkim ogniu przez ok. 20 minut. Papryka powinna być miękka. W trakcie duszenia możemy dodać trochę wody, jeśli leczo zrobi się zbyt gęste. Leczo doprawiamy do smaku i podajemy - smacznego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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