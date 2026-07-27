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Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Złociste knedle z morelami

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:35
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Knedle z morelami
Knedle z morelami/Shutterstock
Knedle z owocami to danie kultowe. Polane bułeczką zrumienioną na maśle wyglądają jak grudki słońca. Na poniedziałek proponujemy leniwe knedle z morelami. Są pyszne i szybko się je robi. Domownicy będą zachwyceni i poproszę o jeszcze.

Tradycyjnie knedle przygotowuje się z ciasta ziemniaczanego. Jest więc z nimi trochę roboty. Proponujemy ciasto łatwiejsze. Robi się je szybciej i jest bardzo smaczne. Knedle są leniwe, o mniej przy nich pracy, ale są równie pyszne, a może nawet jeszcze pyszniejsze niż te tradycyjne.

Jak to z knedlami bywało

Nazwa "knedel" pochodzi od niemieckiego słowa "knödel", czyli kluska. Przygotowuje się je w Niemczech, Austrii i Czechach. Miewają nadzienie wytrawne, ale często robione są na słodko. Knedle z morelami to wielki przysmak w Czechach.

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Morele - pyszne i zdrowe

Morele są pyszne, aromatyczne i delikatne. Sezon na morele w Polsce to lipiec i sierpień. Trzeba się nimi teraz najeść, bo świeże morele trudno przechować. Morele, zarówno świeże, jak i suszone, mają wiele witamin - A, C, E, z grupy B - a także potas, żelazo, błonnik oraz antyoksydanty takie jak beta-karoten i flawonoidy. Składniki na złociste knedle z morelami kupimy z łatwością. To danie pyszne i nie kosztuje wiele. Warto zajrzeć na lokalny bazarek i kupić świeże morele. Cudownego koloru nada im bułeczka zrumieniona na maśle. Słoneczny kolor mają też morele, które są środku knedli.

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - złociste knedle z morelami

Składniki

  • 250 g tłustego twarogu
  • 1 jajko
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • Ok. 1/2 szklanki mąki
  • morele - pół kilograma
  • 50 g masła
  • kilka łyżek bułki tartej

Przygotowanie

W misce dokładnie rozgniatamy twaróg widelcem. Dodajemy jajko, mąkę i szybko wyrabiamy ciasto. Ciasto kładziemy na stolnicy. Jeśli jest za rzadkie, dodajemy trochę mąki. Z ciasta formujemy wałek o średnicy ok. 4 cm i kroimy plasterki o grubości ok. 2 cm. Każdy kawałek ciasta lekko ugniatamy, kładziemy na niego morelę bez pestki. Dokładnie oblepiamy morelę ciastem. Formujemy zgrabne kulki. Zagotowujemy lekko osoloną wodę. Knedle wrzucamy na wrzątek i gotujemy ok. 4 minuty po tym, jak wypłyną na wierzch. Podajemy obtoczone bułką tarta zrumienioną na maśle. Złociste knedle z morelami gotowe. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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