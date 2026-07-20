Nie lubisz śmietany, a zupa wyszła za rzadka. Tak zagęszczały zupy nasze babcie, spróbuj, nie pożałujesz

Są takie zupy, które najlepiej smakują, gdy są gęste. Inaczej przyrządzamy klarowne zupy na bulionie czy rosole, a inaczej np. zupę kalafiorową czy jarzynową. Jeśli zupa wychodzi zbyt rzadka, wtedy najczęściej zagęszcza się ją śmietaną lub zasmażką. Sprawia to jednak, że zupa staje się ciężkostrawna. Jest inny, sprytny sposób na zagęszczenie zupy.

Kasza manna - idealna do zagęszczania zup

Nasze mamy i babcie zagęszczały zupy kaszą manną. Dzięki temu zupa nabierała aksamitnej konsystencji, a nie stawała się ciężka i kaloryczna. Na garnek 1,5 litrowy dodajemy ok. 2 płaskich łyżek kaszy manny. Dobrze zupę mieszamy i zagotowujemy. Uważamy, żeby kasza się nie zbryliła, bo powstaną grudki. Nie przesadzamy z ilością kaszy, bo ona pęcznieje pod wpływem temperatury.

Przepis na kostkę z kaszy manny

Z kaszy manny można zrobić pyszny dodatek do zupy, który zastąpi np. makaron w pomidorowej lub rosole.

Składniki

szklanka kaszy manny

4 szklanki wody

sól

dwie łyżki posiekanej zieleniny - koperku i pietruszki (można pominąć)

Przygotowanie

Wodę solimy, zagotowujemy. Potem delikatnie wsypujemy kaszę mannę do wody, ciągle mieszając. Gotujemy chwilę, aż kasza zgęstnieje cały czas mieszając. Można wsypać zieleninę. Gęsto kaszę wylewamy do płaskiego naczynia i odstawiamy, żeby wystygła. Kroimy w grubą kostkę. Podajemy do zup lub mięs z sosem. Kostka z kaszy manny gotowa.