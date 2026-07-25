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Sałatka z ogórków i pomidorów od lat gości na polskich stołach, jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy takie połączenie jest dobrym pomysłem. Dietetycy rozwiewają wątpliwości

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
52 minut temu
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Sałatka z pomidorów i czerwonej fasoli
Sałatka z ogórków i pomidorów od lat gości na polskich stołach, jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy takie połączenie jest dobrym pomysłem./YouTube
Sałatka z pomidorów i ogórków to jeden z najpopularniejszych dodatków do letnich posiłków. Słyszy się jednak, że takie połączenie jest błędem, ponieważ ogórek ma niszczyć witaminę C zawartą pomidorach. Czy warto zrezygnować z tej klasycznej kompozycji? Okazuje się, że popularny mit ma tylko częściowe uzasadnienie, a korzyści z jedzenia obu warzyw są znacznie większe niż ewentualne straty.

Askorbinaza w ogórkach. Co dzieje się z witaminą C

Źródłem kontrowersji jest askorbinaza - enzym naturalnie występujący w świeżych ogórkach. Może on przyspieszać rozkład witaminy C znajdującej się w innych produktach, w tym w pomidorach. Nie oznacza to jednak, że wspólne spożywanie tych warzyw jest niezdrowe. Znaczenie ma przede wszystkim czas. Jeśli sałatka z pomidorów i ogórków zostanie zjedzona zaraz po przygotowaniu, straty witaminy C będą niewielkie. Większy problem pojawia się dopiero wtedy, gdy pokrojone warzywa przez dłuższy czas stoją przed podaniem.

Nawet jeśli niewielka ilość witaminy C ulegnie rozkładowi, pomidory wciąż pozostają bardzo wartościowym elementem diety. Są jednym z najlepszych źródeł likopenu - silnego przeciwutleniacza należącego do karotenoidów. Badania wskazują, że regularne spożywanie produktów bogatych w likopen może wiązać się z mniejszym ryzykiem rozwoju niektórych nowotworów, zwłaszcza raka prostaty. Naukowcy analizują również jego potencjalny wpływ na zmniejszenie ryzyka raka piersi i jelita grubego oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Co ważne, likopen jest lepiej przyswajalny z pomidorów poddanych obróbce termicznej. Dlatego warto sięgać nie tylko po świeże warzywa, ale także po przecier pomidorowy, passaty czy sosy przygotowane z dojrzałych pomidorów.

Świeże czy kiszone: dlaczego warto jeść ogórki

Choć świeży ogórek składa się w ponad 95 proc. z wody, nie jest pozbawiony wartości odżywczych. W 100 gramach znajduje się zaledwie około 15 kcal, a jednocześnie dostarcza potasu, witaminy K, niewielkich ilości błonnika i witaminy C. Specjaliści podkreślają, że jeśli warzywo zostało dokładnie umyte, najlepiej spożywać je razem ze skórką. To właśnie pod nią znajduje się najwięcej błonnika oraz związków o właściwościach przeciwutleniających, takich jak flawonoidy i lignany. Naukowcy badają także kukurbitacyny - substancje odpowiadające za gorzki smak niektórych ogórków. Wyniki badań laboratoryjnych są obiecujące, jednak na razie nie ma wystarczających dowodów, aby przypisywać im działanie lecznicze u ludzi.

Świeże i kiszone ogórki mają nieco inne właściwości, dlatego oba produkty mogą być elementem zdrowej diety. Kiszonki zawierają bakterie kwasu mlekowego powstające podczas fermentacji, które wspierają mikrobiotę jelitową i prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Trzeba jednak pamiętać, że ogórki kiszone są jednocześnie bogate w sól. Osoby z nadciśnieniem tętniczym lub stosujące dietę niskosodową powinny spożywać je z umiarem i uwzględniać ich zawartość sodu w codziennym jadłospisie.

Sałatka z ogórków i pomidorów: łączyć czy nie

Dietetycy nie mają wątpliwości - nie ma powodów, aby rezygnować z klasycznej sałatki z pomidorów i ogórków. Najlepiej przygotować ją tuż przed podaniem, dzięki czemu ograniczymy rozkład witaminy C do minimum. Organizm nadal skorzysta z cennych składników odżywczych obu warzyw, w tym likopenu, błonnika, potasu i przeciwutleniaczy. Zamiast obawiać się niewielkich strat jednej witaminy, warto skupić się na regularnym spożywaniu warzyw. To właśnie różnorodna dieta bogata w świeże produkty ma największe znaczenie dla zdrowia i może wspierać ochronę organizmu przed wieloma chorobami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorysałatkaogórek
Ewa Kranz
Ewa Kranz

Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i stylu życia. Tworzy teksty, które mają na celu nie tylko zaciekawić, ale też pomóc Czytelnikom lepiej dbać o siebie - bez nadmiaru medycznego żargonu, za to z naciskiem na rzetelność i prosty przekaz.

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