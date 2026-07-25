Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fasolka szparagowa po bretońsku

Zielona fasolka szparagowa to zdrowe, niskokaloryczne warzywo, które dostarcza dużo błonnika, witamin oraz minerałów. Pomaga w odchudzaniu, wspiera serce i ma niski indeks glikemiczny. Zawiera witaminy C, K, A oraz kwas foliowy, potas i magnez.

Fasolka szparagowa - warzywo uniwersalne

Fasolka szparagowa najlepiej smakuje latem. Sezon na świeżą fasolkę szparagową w Polsce trwa od przełomu czerwca i lipca do września, a najlepsza jest zbierana w lipcu i sierpniu - jest soczysta, chrupiąca i nie ma włókien.

Smaczny obiad dla rodziny

Na sobotni obiad proponujemy lekkie, letnie danie z fasolką szparagową. Przyrządzimy fasolkę szparagową tak, jak robi się fasolkę po bretońsku. Będzie to więc danie sycące i odżywcze. Do przygotowania tej fasolki można użyć ulubionej kiełbasy. A jeśli chcemy mieć danie lekkie i dietetyczne, polecamy przygotować fasolkę szparagową po bretońsku z mięsem z piersi kurczaka. No i oczywiście, jak zwykle, podajemy do obiadu porządną porcję surówki. Fasolkę szparagową po bretońsku zrobimy z sosem ze świeżych pomidorów.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - fasolka szparagowa po bretońsku

Składniki

kilogram zielonej fasolki

pół kilograma chudej kiełbasy - może być krakowska lub szynkowa

pęczek dymki

3 ząbki czosnku

kilogram dojrzałych pomidorów

oliwa

przyprawy - majeranek, pieprz, sól, ostra papryka i słodka papryka w proszku

Przygotowanie

Pomidory kroimy i wrzucamy do garnka, dodajemy łyżkę oliwy, przykrywamy garnek i dusimy pomidory na średnim ogniu. Dodajemy do nich posiekany czosnek. Gdy zmiękną, przecieramy przez sito. Fasolkę myjemy i odcinamy końce. Kroimy strąki fasolki na połowę. Kiełbasę kroimy w kostkę i w głębokiej patelni lub dużym rondlu podsmażamy na oliwie. Gdy kiełbasa się podsmaży, dodajemy na patelnie posiekaną dymkę. Dusimy przez chwilę. Dodajemy oczyszczoną fasolkę, wymieszać, oprószyć solą i pieprzem. Podlać odrobiną wody i dusimy pod przykryciem około 10 minut. Gdy fasolka zmięknie, dodajemy pomidory, przyprawiamy do smaku - majerankiem, solą, pieprze i papryką. Fasolka szparagowa po bretońsku gotowa. Smacznego!