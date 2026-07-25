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Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fasolka szparagowa po bretońsku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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fasolka
Fasolkę szparagową można przyrządzać na wiele sposobów/Shutterstock
Na sobotni obiad proponujemy danie, które łączy polską tradycję kulinarną z letnimi smakami. Przyrządzimy zieloną fasolkę z pysznym, sycącym i aromatycznym sosem. To będzie fasolka szparagowa po bretońsku.

Zielona fasolka szparagowa to zdrowe, niskokaloryczne warzywo, które dostarcza dużo błonnika, witamin oraz minerałów. Pomaga w odchudzaniu, wspiera serce i ma niski indeks glikemiczny. Zawiera witaminy C, K, A oraz kwas foliowy, potas i magnez.

Fasolka szparagowa - warzywo uniwersalne

Fasolka szparagowa najlepiej smakuje latem. Sezon na świeżą fasolkę szparagową w Polsce trwa od przełomu czerwca i lipca do września, a najlepsza jest zbierana w lipcu i sierpniu - jest soczysta, chrupiąca i nie ma włókien.

Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik
Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik

Smaczny obiad dla rodziny

Na sobotni obiad proponujemy lekkie, letnie danie z fasolką szparagową. Przyrządzimy fasolkę szparagową tak, jak robi się fasolkę po bretońsku. Będzie to więc danie sycące i odżywcze. Do przygotowania tej fasolki można użyć ulubionej kiełbasy. A jeśli chcemy mieć danie lekkie i dietetyczne, polecamy przygotować fasolkę szparagową po bretońsku z mięsem z piersi kurczaka. No i oczywiście, jak zwykle, podajemy do obiadu porządną porcję surówki. Fasolkę szparagową po bretońsku zrobimy z sosem ze świeżych pomidorów.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - fasolka szparagowa po bretońsku

Składniki

  • kilogram zielonej fasolki
  • pół kilograma chudej kiełbasy - może być krakowska lub szynkowa
  • pęczek dymki
  • 3 ząbki czosnku
  • kilogram dojrzałych pomidorów
  • oliwa
  • przyprawy - majeranek, pieprz, sól, ostra papryka i słodka papryka w proszku

Przygotowanie

Pomidory kroimy i wrzucamy do garnka, dodajemy łyżkę oliwy, przykrywamy garnek i dusimy pomidory na średnim ogniu. Dodajemy do nich posiekany czosnek. Gdy zmiękną, przecieramy przez sito. Fasolkę myjemy i odcinamy końce. Kroimy strąki fasolki na połowę. Kiełbasę kroimy w kostkę i w głębokiej patelni lub dużym rondlu podsmażamy na oliwie. Gdy kiełbasa się podsmaży, dodajemy na patelnie posiekaną dymkę. Dusimy przez chwilę. Dodajemy oczyszczoną fasolkę, wymieszać, oprószyć solą i pieprzem. Podlać odrobiną wody i dusimy pod przykryciem około 10 minut. Gdy fasolka zmięknie, dodajemy pomidory, przyprawiamy do smaku - majerankiem, solą, pieprze i papryką. Fasolka szparagowa po bretońsku gotowa. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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