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Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Dorsz w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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ryba
Tak przygotowana ryba w panierce smakuje doskonale/Shutterstock
Jeśli piątek, to będziemy przygotowywać na obiad rybę. Ryby są zdrowe i trzeba je często jeść. Są przy tym pyszne i lekkostrawne. Warto więc zastąpić kotleta filetem z ryby. Na piątek proponujemy rybę w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce.

Warto utrzymać piątkową tradycję jedzenia ryb - bez względu na wszystko. Ryby są bardzo zdrowym źródłem pełnowartościowego białka i jakże cennych kwasów omega trzy. Można je przyrządzać na wiele różnych sposobów. Przepyszne są ryby duszone, gotowane na parze i smażone. Dziś przygotujemy danie pyszne i błyskawiczne.

Dorsz - jedna z najzdrowszych ryb

Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania
Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania

Smaczny obiad dla rodziny

Do dorsza w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce idealnie pasują ziemniaki z wody. Ryba ta idealnie zgra się z każdą surówką. Pamiętajmy, że surówka na obiad musi być. Dietetycy zalecają pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Włoska panierka to sekret chrupiących, aromatycznych dań. Jej podstawą jest wymieszanie bułki tartej ze startym parmezanem lub Grana Padano, świeżymi ziołami, posiekaną natką pietruszki i skórką z cytryny.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce

Składniki

  • 500 g polędwicy lub filetów np. z dorsza
  • 2 jajka
  • 100 g startego parmezanu lub innego twardego sera
  • trzy łyżki płatków kukurydzianych
  • mąka
  • bułka tarta
  • łyżeczka czosnku w proszku
  • po pół łyżeczki suszonych ziół - bazylii, oregano
  • posiekane listki z kilku gałązek zielonej pietruszki
  • sól, pieprz
  • masło klarowane lub oliwa do smażenia
  • sok z połowy cytryny

Przygotowanie

Rybę rozmrażamy i dzielimy na porcje. Sól i pieprz mieszamy z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Dodajemy do tej mieszanki sok z cytryny i nacieramy nim rybę. Odstawiamy. W tym czasie robimy panierkę. Jajka rozbijamy i roztrzepujemy. Mieszamy starty parmezan z pokruszonymi płatkami, dodajemy przyprawy i posiekaną natkę pietruszki. Rybę najpierw obtaczamy w mące, potem w jajku, a na końcu - w płatkach z parmezanem. Smażymy na rozgrzanym ogniu, na średniej mocy na złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu odsączamy rybę na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce gotowa. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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