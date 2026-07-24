Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Dorsz w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce

Warto utrzymać piątkową tradycję jedzenia ryb - bez względu na wszystko. Ryby są bardzo zdrowym źródłem pełnowartościowego białka i jakże cennych kwasów omega trzy. Można je przyrządzać na wiele różnych sposobów. Przepyszne są ryby duszone, gotowane na parze i smażone. Dziś przygotujemy danie pyszne i błyskawiczne.

Dorsz - jedna z najzdrowszych ryb

Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Smaczny obiad dla rodziny

Do dorsza w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce idealnie pasują ziemniaki z wody. Ryba ta idealnie zgra się z każdą surówką. Pamiętajmy, że surówka na obiad musi być. Dietetycy zalecają pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Włoska panierka to sekret chrupiących, aromatycznych dań. Jej podstawą jest wymieszanie bułki tartej ze startym parmezanem lub Grana Padano, świeżymi ziołami, posiekaną natką pietruszki i skórką z cytryny.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce

Składniki

500 g polędwicy lub filetów np. z dorsza

2 jajka

100 g startego parmezanu lub innego twardego sera

trzy łyżki płatków kukurydzianych

mąka

bułka tarta

łyżeczka czosnku w proszku

po pół łyżeczki suszonych ziół - bazylii, oregano

posiekane listki z kilku gałązek zielonej pietruszki

sól, pieprz

masło klarowane lub oliwa do smażenia

sok z połowy cytryny

Przygotowanie

Rybę rozmrażamy i dzielimy na porcje. Sól i pieprz mieszamy z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Dodajemy do tej mieszanki sok z cytryny i nacieramy nim rybę. Odstawiamy. W tym czasie robimy panierkę. Jajka rozbijamy i roztrzepujemy. Mieszamy starty parmezan z pokruszonymi płatkami, dodajemy przyprawy i posiekaną natkę pietruszki. Rybę najpierw obtaczamy w mące, potem w jajku, a na końcu - w płatkach z parmezanem. Smażymy na rozgrzanym ogniu, na średniej mocy na złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu odsączamy rybę na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce gotowa. Smacznego!