Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Dorsz w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce

Warto utrzymać piątkową tradycję jedzenia ryb - bez względu na wszystko. Ryby są bardzo zdrowym źródłem pełnowartościowego białka i jakże cennych kwasów omega trzy. Można je przyrządzać na wiele różnych sposobów. Przepyszne są ryby duszone, gotowane na parze i smażone. Dziś przygotujemy danie pyszne i błyskawiczne.
Dorsz - jedna z najzdrowszych ryb
Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.
Smaczny obiad dla rodziny
Do dorsza w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce idealnie pasują ziemniaki z wody. Ryba ta idealnie zgra się z każdą surówką. Pamiętajmy, że surówka na obiad musi być. Dietetycy zalecają pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Włoska panierka to sekret chrupiących, aromatycznych dań. Jej podstawą jest wymieszanie bułki tartej ze startym parmezanem lub Grana Padano, świeżymi ziołami, posiekaną natką pietruszki i skórką z cytryny.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce
Składniki
- 500 g polędwicy lub filetów np. z dorsza
- 2 jajka
- 100 g startego parmezanu lub innego twardego sera
- trzy łyżki płatków kukurydzianych
- mąka
- bułka tarta
- łyżeczka czosnku w proszku
- po pół łyżeczki suszonych ziół - bazylii, oregano
- posiekane listki z kilku gałązek zielonej pietruszki
- sól, pieprz
- masło klarowane lub oliwa do smażenia
- sok z połowy cytryny
Przygotowanie
Rybę rozmrażamy i dzielimy na porcje. Sól i pieprz mieszamy z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Dodajemy do tej mieszanki sok z cytryny i nacieramy nim rybę. Odstawiamy. W tym czasie robimy panierkę. Jajka rozbijamy i roztrzepujemy. Mieszamy starty parmezan z pokruszonymi płatkami, dodajemy przyprawy i posiekaną natkę pietruszki. Rybę najpierw obtaczamy w mące, potem w jajku, a na końcu - w płatkach z parmezanem. Smażymy na rozgrzanym ogniu, na średniej mocy na złoty kolor z każdej strony. Po usmażeniu odsączamy rybę na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Ryba w złocistej, chrupiącej włoskiej panierce gotowa. Smacznego!
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.